Por qué Atresmedia persiste en la emisión de 'Pasapalabra' con El Rosco a pesar de la sentencia que obliga a su cese

Atresmedia ha perdido la larga e intrincada batalla judicial por El Rosco de 'Pasapalabra' y, por tanto, Antena 3 deberá poner fin a la emisión de la prueba más emblemática del concurso por orden del Tribunal Supremo en sentencia firme. Sin embargo, fuentes del grupo de comunicación han avanzado a El Televisero que, pese a este pronunciamiento, el programa se seguirá emitiendo con absoluta normalidad durante "las próximas semanas".

El equipo del formato conducido por Roberto Leal cuenta con entre diez y quince programas grabados y pendientes de lanzamiento, tal y como recoge el diario El País. Y a la espera de que se confirme una paralización del rodaje por razones obvias, la idea de Atresmedia en este momento es ofrecerlos exactamente como estaba previsto a pesar de que los magistrados del alto tribunal han ratificado que los derechos de El Rosco pertenecen a la compañía holandesa MC&F y que, por ende, no son titularidad de la británica ITV, con la que el grupo con sede en San Sebastián de los Reyes (Madrid) mantiene el contrato de explotación.

En ese sentido, el fallo judicial del Supremo, analizado minuciosamente por este portal, advertía de que, si la emisión de El Rosco dentro de 'Pasapalabra' persistía, cabría la imposición de multas de indemnización a Atresmedia e ITV Studios por incurrirse en un delito de quebrantamiento de condena. Con estos mimbres, la pregunta que muchos se hacen es por qué dicho cese no se ha sustanciado todavía.

Pues bien, El Televisero ha contactado con Noelia Garrido Jiménez, Colegiada del ICAM y abogada en Bufete Belda y Posada, para aclarar toda la situación y las dudas que se plantean. En primer lugar, la sentencia debe ser notificada de forma oficial a Atresmedia para estipular una fecha concreta en la que se debe acatar esta decisión del alto tribunal.

A partir de aquí, "la ley dice que no se despacha ejecución hasta que no pasan 20 días hábiles desde la notificación de la sentencia a la parte ejecutada". Así, entra en juego el artículo 548 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que decreta ese citado plazo de espera para cumplirse voluntariamente su pronunciamiento por la parte condenada.

Agotado ese periodo de tiempo, "se interpone la demanda de ejecución para obligar al condenado a su cumplimiento", aunque "también existe la posibilidad de interponer demanda de ejecución provisional". No obstante, este último escenario sería remoto porque no daría tiempo. "De ahí que en Atresmedia piensen emitir los programas que tienen grabados, porque saben que no da tiempo a ejecutar judicialmente la sentencia", afirma Noelia Garrido.

De este modo, y suponiendo que esa sentencia del Supremo se ha notificado entre el viernes 22 o el lunes 25 de mayo, el grupo propietario de Antena 3 y La Sexta podría mantener 'Pasapalabra' con El Rosco hasta el 19 de junio aproximadamente. Algo que da ventaja a Atresmedia para poder reformular el concurso e idear una nueva prueba final.

Eso sí, no será fácil el recambio. "La emisión que contenga un juego basado en ese formato, así como cualquier acto de reproducción, distribución o comunicación pública, supone una infracción de los derechos de propiedad intelectual", recogía en ese sentido el fallo.