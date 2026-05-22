Los 10 estrenos que puedes ver el penúltimo fin de semana del mes en Netflix, Prime Video o Movistar Plus del 22 al 24 de mayo

Este fin de semana de mayo, las plataformas de streaming traen un buen puñado de estrenos para todo tipo de público. Tanto Netflix como Prime Video, Disney Plus, Movistar Plus, Filmin on SkyShowtime tienen títulos de sobra para entretenernos estos días de la segunda mitad del mes. Y algunos de ellos ya llevamos tiempo avisando de su llegada. Por ejemplo, los estrenos de la nueva película de Jack Ryan o el estreno en televisión de 'Aída y Vuelta', ambas en Prime Video.

También destaca la nueva comedia de Sacha Baron Cohen, que se estrena en Netflix, junto al documental definitiva sobre una leyenda de la música como es Kylie Minogue. Movistar Plus nos trae la última entrega de 'Expediente Warren' y, si no es suficiente terror, también podemos ver 'Black Phone 2' en SkyShowtime. Y, si tenemos más ganas de una propuesta un poco más independiente, ¿por qué no darle una oportunidad a 'La chica zurda', producida y escrita por Sean Baker, ganador del Oscar por 'Anora'?

Jack Ryan, de Tom Clancy: Guerra encubierta

Sinopsis: Cuando el analista de la CIA Jack Ryan se topa con una sospechosa serie de transferencias bancarias, su búsqueda de respuestas le saca de la seguridad de su trabajo de oficina y le catapulta a un juego mortal del gato y el ratón por toda Europa y Oriente Medio, con un terrorista en ascenso que prepara un ataque masivo contra Estados Unidos y sus aliados.

Tom Clancy es el rey de las novelas de espías, mezcladas siempre con terrorismo y los últimos avances tecnológicos. Su personaje más famoso es el de Jack Ryan, que ha tenido varias caras a lo largo de la historia en sus múltiples adaptaciones. Primero fue Alec Baldwin, luego Harrison Ford, más tarde Ben Affleck y Chris Pine y, el último en unirse, ha sido John Krasinski, que ha resultado ser el actor que más veces le ha interpretado. En la serie de cuatro temporadas que estrenó Prime Video hace algunos años, Krasinski daba vida a una versión más joven y, al comienzo, inexperta del clásico personaje. Pero tras 30 episodios, las cosas han cambiado. Y ahora le llega el turno a una nueva historia en forma de película, dirigida por Andrew Bernstein.

"Él ha sido el mejor. Ha habido muchos y, lo digo honestamente y no por todo el dinero que me paga, él es el mejor. De verdad que lo es. Y lo es porque tiene la capacidad de plasmar todos los grandes ingredientes de Jack Ryan, su humanidad, y luego además es un gran actor de acción", comentó Michael Kelly, otro de los actores de la serie, en una entrevista para eCartelera.

Plataforma: Prime Video

Aída y vuelta

Sinopsis: 'Aída y vuelta' aborda el rodaje de un capítulo de la serie con tramas que transcurren tanto dentro de la ficción, con los personajes de 'Aída', como fuera de ella con los propios actores y sus relaciones, que dan pie a reflexionar sobre temas como los límites del humor, el trabajo del cómico o la fama.

La serie 'Aída' es una de las más famosas de nuestra televisión. Durante 10 temporadas, trató de hacernos reír en Telecinco, dando plataforma a nuevos intérpretes como Paco León, Ana Polvorosa o Eduardo Casanova. Un humor muy español, que en algunos personajes ha envejecido regular, pero consiguió mantenerse bastante actualizado hasta su final.

Paco León decidió entonces en 2025 hacer una reunión con todo el reparto (aunque faltan algunos, como la propia Polvorosa), pero en forma de película, y además con un toque meta que no todo el mundo entendió. Pese a ello, lideró la taquilla. "Hay chistes que hoy te siguen haciendo gracia y otros que los ves anticuados y dices: 'Guau, esto hoy no se podría decir'. Y afortunadamente, porque se han aprendido muchas cosas"', comentó Carmen Machi en una entrevista para eCartelera sobre cómo habían cambiado las cosas en estos últimos años.

Plataforma: Prime Video

Kylie

Sinopsis: De estrella de telenovelas a superestrella, la carrera de Kylie Minogue ha estado llena de giros y reveses. Ahora se sincera en una serie documental sin filtros junto a los suyos.

40 años de carrera dan para mucho, y Kylie Minogue ha sabido vivirlos todos, desde el primero hasta el último. La estrella australiana, que inició su andadura en la serie 'The Sullivans' y, más tarde, en 'Vecinos', fue haciéndose poco a poco un nombre en el mundo de la música, triunfando sobre todo en Europa y, especialmente, UK. En todos esos años, ha luchado contra el cáncer, fue pareja del español Andrés Velencoso, e incluso la prensa quiso crear una rivalidad entre ella y Madonna. Ahora, por fin, ha decidido contar en primera persona toda su historia y, gracias a Netflix y a documentos inéditos, la artista repasa su trayectoria a lo largo de 3 episodios.

"Mi segundo diagnóstico de cáncer fue a principios de 2021. Logré mantenerlo en privado", comenta la artista en el documental, algo que no había trascendido a la opinión pública. "No fue como la primera vez. Afortunadamente, lo superé nuevamente y todo está bien. Oye, ¿quién sabe qué nos espera en el futuro? Pero la música pop me nutre… mi pasión por la música es más grande que nunca".

Plataforma: Netflix

Las dramas primero

Sinopsis: Un machista se despierta en un mundo alternativo matriarcal, donde la dinámica de poder de la sociedad se invierte.

Thea Sharrock, directora de la muy reivindicable 'Pequeñas cartas indiscretas', dirige en esta ocasión al siempre polémico Sacha Baron-Cohen junto a Rosamund Pike en una especie de alegoría contra el machismo, casi en el nivel de 'Machos Alfa', pero con un toque de fantasía e incluso ciencia-ficción. Se trata del remake de la francesa 'No soy un hombre fácil', que se estrenó el pasado 2018. Y ya sabemos lo mucho que le gusta a Hollywood hacer remakes de historias en vez de crear las suyas propias. En la línea quizá de 'En qué piensan las mujeres', Cohen se enfrentará a un mundo en el las mujeres están en el poder y, con total seguridad, le harán darse cuenta de cómo ser una mejor persona.

Plataforma: Netflix

Expediente Warren: El último rito

Sinopsis: Los investigadores de lo paranormal Ed y Lorraine Warren se enfrentan a un último caso aterrador en el que están implicadas entidades misteriosas a las que deben enfrentarse.

Si hay una saga que ha configurado el terror de la última década, esa ha sido la formada por el universo 'Expediente Warren' (o 'The Conjuring' en su inglés original). Creada por James Wan, con Vera Farmiga y Patrick Wilson dando vida al matrimonio Warren, llevó el género a una nueva edad de oro en el cine comercial. Además, creando su propio universo cinematográfico compartido, al puro estilo Marvel. No todas han tenido la misma calidad, eso desde luego, pero quizá las películas base sean las de 'Expediente Warren', alrededor de las cuales se ha creado todo lo demás ('La monja', 'Annabelle'...). Esta cuarta entrega es 'El último rito', uno de los casos más sonados del matrimonio, y además, el último.

Aquí tenemos un espejo maldito, posesiones infernales y espíritus que no quieren dejar vivir tranquila a una familia que bastante tiene con compartir techo siendo bastante numerosa. Es verdad que Michael Chaves, que ya dirigiera la olvidable tercera entrega, ha aprendido un poco de sus errores, y mejora lo que no funcionó en la anterior. No es la mejor entrega, desde luego, y tiene momentos muy desaprovechados (como, por ejemplo, el leñador terrorífico que sale en dos escenas contadas).

Y durante algunos momentos parece que estemos viendo 'Los padres de ella', versión cine de terror. Pero funciona. Tiene un clímax muy disfrutable y, ojo, es la entrega más taquillera no solo de la saga, sino de todo el universo cinematográfico, superando a 'La monja'. Y ojo, hace nada se confirmó una nueva película del universo creado por James Wan, pero ya en forma de precuela. Porque tanto Farmiga como Wilson ya han afirmado que no volverán a retomar sus personajes. Aunque en Hollywood, nunca digas nunca.

"Lo más especial que son una pareja real que sufren la maldad tanto como los demás. Lo que les hace diferentes o especiales, es precisamente lo 'normales' que son, una pareja muy auténtica. No se ven como héroes sobrenaturales; Ella tiene un don, es vidente, y Ed es un tío práctico fascinado con este mundo y que quiere ayudar a la gente que lo necesite. No te metes a representar la parte de héroe, no se puede, interpretas a alguien real, te fijas en cómo habla, cómo actuaba, cómo habría actuado en una situación, escuchando grabaciones suyas, etc. y creo a alguien real", comentó Patrick Wilson en una entrevista para Aullidos.

Plataforma: Movistar Plus

Worldbreaker

Sinopsis: Un padre esconde a su hija en una isla para mantenerla a salvo mientras la equipa para la supervivencia y las batallas que se avecinan.

Brad Anderson dirige esta nueva película de terror apocalíptico protagonizada por Luke Evans y Milla Jovovich. Ambos actores ya tienen bastante experiencia en este tipo de cine. Luke Evans incluso dio vida al mismísimo Drácula, aunque la historia dejara bastante que desear. Y Jovovich es la cara de la saga de 'Resident Evil', aunque fue dejando de lado el terror para meterse más de lleno en el de acción. Y ojo, fue una saga que funcionó muy bien en taquilla en general. Ahora ambos unen fuerzas en esta película, mientras Evans coquetea con la posibilidad de dar el salto a Marvel, como ha dicho en varias entrevistas recientes.

Plataforma: Movistar Plus+

El testamento de Ann Lee

Sinopsis: Ann Lee, fundadora del Movimiento Shaker a finales de la década de 1770, llegó a construir una de las sociedades utópicas más grandes de la historia de Estados Unidos. Los seguidores de Lee la consideraban el Jesucristo femenino, y sus fieles le rezaban cantando y bailando.

Dirigida y escrita por Mona Fastvold, Amanda Seyfried protagonizó este biopic que sonaba para toda la temporada de premios de la industria, pero se quedó a medias casi al comienzo de la carrera. Seyfried da vida a Ann Lee, inspiradora líder de los Shakers, quien canaliza su energía hacia la defensa de la igualdad de género y social. La historia de Ann Lee se entrelaza con versiones reinterpretadas de himnos Shakers, que acompañan su recorrido en la creación de una sociedad más justa. El reparto se completa con Thomasin McKenzie, Lewis Pullman y Stacy Martin. Escrita junto a Brady Corbet, responsable de la ganadora del Oscar 'The Brutalist'.

"Lo que más me emociona de haber participado en esta película es poder devolver a la vida a una figura como la de Ann Lee, que se atrevió a promover una utopía de igualdad y respeto", comentó Seyfried en una entrevista para Fotogramas. "En el mundo actual, siento que hemos perdido el sentido de comunidad. El mundo nos impulsa hacia el individualismo, pero en realidad nos necesitamos los unos a los otros para mantener los pies en el suelo, para mantener nuestra conexión con la realidad".

Plataforma: Disney Plus

La chica zurda

Sinopsis: Una madre soltera y sus dos hijas regresan a Taipei tras varios años viviendo en el campo para abrir un puesto en un bullicioso mercado nocturno. Cada una a su manera, tendrán que adaptarse a este nuevo entorno para llegar a fin de mes y conseguir mantener la unidad familiar. Tres generaciones de secretos familiares empiezan a desvelarse después de que su abuelo tradicional le diga a la hija menor, que es zurda, que nunca use su 'mano del diablo'.

Dirigida por la taiwanesa Shih-Ching Tsou y con su estreno mundial en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes, además de su paso por la Sección Oficial de la Seminci, 'La chica zurda' fue una de las grandes sorpresas del cine independiente. Sean Baker ('Anora') coescribió, editó y coprodujo la película, que además representó a Taiwán en los Premios Óscar de la Academia de Hollywood. "Es una historia muy personal. Un día le conté a Sean que mi abuelo siempre decía que la mano izquierda era la mano del diablo", comentó su directora Shih-Ching Tsou durante la presentación de la película.

"Como en todas las demás películas en las que he trabajado, partíamos del deseo de contar una historia que tuviera un dimensión muy humana. En mis películas, efectivamente, me gusta extraer la autenticidad de cada detalle; y aquí ocurrió lo mismo, solo que nos basamos en las vivencias de Shih-Ching para construir la historia y para dramatizarla", añadió Baker, sobre una historia rodada íntegramente con un iPhone y con luz natural.

Plataforma: Filmin

Black Phone 2

Sinopsis: El Raptor quiere vengarse de Finn desde la tumba y escoge como objetivo a Gwen, su hermana pequeña. Gwen, una adolescente de 15 años con mucho carácter, empieza a recibir llamadas de un teléfono negro en sueños, acompañadas de inquietantes visiones de algo o alguien acechando a tres chicos en el campamento de invierno de Alpine Lake. Decidida a resolver el misterio y a acabar con el tormento de su hermano, Gwen convence a Finn para ir al campamento durante una tormenta de nieve. Juntos, los dos hermanos deberán enfrentarse a un asesino aún más poderoso desde la muerte.

'Black Phone', dirigida por Scott Derrickson, fue una de las grandes sorpresas del cine de terror de 2021. Ha tardado, pero por fin ha llegado la secuela y ojo, con una propuesta mucho más loca, pero que ha abierto un enorme universo a explorar. Con reminiscencias de 'Pesadilla en Elm Street', ahora El Raptor puede atacar más allá de la tumba. Así que tanto Finn como Gwen tendrán que hacerle frente. Por supuesto regresa Ethan Hawke, que nunca ha sido tan tenebroso, al igual que su protagonista Mason Thames, que este año ha estrenado tres películas ('A pesar de ti', que también llega a Prime Video este mes, y 'Cómo entrenar a tu dragón').

"He crecido mucho desde el rodaje de la primera parte y Finney también", comenta en una entrevista para The Hollywood Reporter. "Estaba entusiasmado por ver el camino que ha recorrido mi personaje desde un evento tan traumático y ver cómo ha recogido los pedazos que quedaron e intentado reconstruirse, o intentado no hacerlo".

Plataforma: SkyShowtime

No hay otra opción

Sinopsis: La historia sigue a un hombre de mediana edad llamado Man-su que se embarca decidido en una búsqueda de trabajo tras ser despedido inesperadamente de la compañía de papel en la que trabajó durante 25 años. 'Si no hay una vacante para mí, tendré que crear una para que me contraten. No hay otra opción'.

Adaptación de la novela 'The Ax' de Donald E. Westlake, que ya fue llevada al cine en la película 'Arcadia', dirigida por Costa-Gavras en 2005. Sonó con fuerza para representar a Corea del Sur en los Oscar, pero al final se quedó a las puertas. Y eso que todo parecía indicar que iba a conseguirlo, porque tenía de director a Park Chan-wook (director de 'Old boy' o 'Stoker'), y de protagonista a Lee Byung-hun, el malo malísimo de 'El juego del calamar'. La historia es una sátira sobre la sociedad coreana, sobre el capitalismo, y cómo estamos dispuestos a todo con tal de conseguir un trabajo que nos dé dinero suficiente para vivir.

"A veces sucede: intentas proteger a alguien y lo dañas. Esa paradoja contiene una crítica social, pero yo me concentré en el viaje psicológico del personaje. Siempre sentí simpatía por él, entiendo lo que hace. Pero uno no puede evitar reirse de sus patéticos esfuerzos por llevar adelante esas decisiones. La tragedia amarga, el comentario social y la comedia son un solo elemento aquí", comentó Chan-wook para La Vanguardia.

Plataforma: Prime Video (Alquiler)