'La Promesa', avance semanal capítulos del 25 al 29 de mayo en RTVE: Un tiroteo y ¿una trágica muerte?

'La Promesa' afronta una de sus semanas más intensas en mucho tiempo en La 1 de RTVE. Para empezar, en el capítulo 841 que se emitirá este lunes 25 de mayo, Vera comienza su etapa como invitada en La Promesa, enfrentándose a la hostilidad de Leocadia y Lorenzo. El resto de la casa la apoya, especialmente Manuel y Julieta.

El servicio nota la extraña actitud de Pía, quien se encuentra al borde del colapso tras no ser capaz de confesarle a Curro la implicación de Leocadia en la muerte de Jana. Petra insiste a Santos para que piense en denunciar a su padre por la muerte de Ana. Y el lacayo le cuenta a Ricardo lo que le ha dicho Petra: es el momento de fingir que se han perdonado y reconciliado.

Julieta y Ciro discuten porque él está chantajeando a los Luján y sigue haciéndose la víctima. Martina explica que, para alegría de todos, el Patronato va a comprar la finca del refugio. Samuel y María acuerdan que él investigará sobre la relación de Carlo y Estefanía y ella les intentará sonsacar. Manuel decide ceder ante el chantaje del duque, pero su padre interviene impidiendo la entrega del dinero. Alonso y el de Carril están a punto de llegar a las manos.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 842 que TVE emitirá el martes 26 de mayo

Alonso expulsa al Duque de Carril de La Promesa y él les amenaza con llamar a la Guardia Civil por el secuestro de su hija. Manuel le cuenta a Vera la verdad sobre su padre, pero omite hablar de la denuncia. Martina cree que Jacobo y ella se han convertido en grandes amigos, pero en ese camino se han perdido como pareja... Él se sincera con Adriano: su relación con Martina va mal. Adriano, culpable, intenta darle ánimos.

En el servicio, la preocupación por Pía aumenta; Teresa intenta ayudarla, pero el hermetismo del ama de llaves es absoluto. Cristóbal le da el último aviso: un fallo más y, ahora sí que sí, la despedirá. Y Pía aconseja a Petra que deje que Santos haga su propio camino con su padre, sin intervenir. Manuel, por su parte, obliga a Julieta a que le prometa que no volverá a enfrentarse al duque de Carril: es un hombre peligroso. Leocadia, que ve cómo su autoridad en la casa se desmorona día tras día, besa a Cristóbal buscando consuelo. ¡Y Lorenzo es testigo de ese beso!

Avance de 'La Promesa' del capítulo 843 del miércoles 27 de mayo

Teresa le pide a Pía que recapacite sobre su actitud, si la despiden, ¿cómo cuidará de Dieguito? Alonso, finalmente, le explica sin tapujos a Vera lo que está haciendo su padre y ella se compromete a decir la verdad. Samuel informa a María de que va a entrevistarse con alguien del pueblo que puede arrojar luz sobre Carlo y Estefanía. Y esta le mete prisa a Carlo para que consiga su dinero.

Pía toma una decisión: escribir una carta para Curro confesándole la verdad sobre el asesinato de Jana. Ciro se indigna por el trato del duque hacia su esposa. Sin embargo, Julieta le pide que se enfoque en recuperar el dinero. Martina recrimina a Jacobo que airee su vida privada con Adriano y terminan discutiendo. Más tarde, ella le dice a Jacobo, por justificarse, que todo lo que hace por Adriano es por pena. Adriano la escucha.

Santos, preocupado por la insistencia de Petra, le dice a Ricardo que, si todo se desvela, él asumirá su responsabilidad. Lorenzo le dice a Leocadia que la vio besándose con Cristóbal. ¿Con qué objetivo?

Avance de 'La Promesa' del capítulo 844 del jueves 28 de mayo

Leocadia niega haberse besado con Cristóbal y Lorenzo decide llamar al mayordomo para preguntarle a él. Este también niega la mayor, pero Lorenzo sabe lo que vio. Adriano informa a Jacobo y Martina de que ya no necesita sus cuidados. La muchacha ve rara la decisión de Adriano; Jacobo le pide que la respete.

Vera termina enfrentándose al capitán y a Leocadia sin achantarse. La señora de Figueroa se ofende y Lorenzo rabia. Samuel cuenta a María Fernández que ha descubierto que Estefanía y Carlo eran novios. Ella se desmaya de la impresión. Simona y Candela reciben una carta de la madre de Vera pidiendo que la protejan de su padre. Ciro, por su parte, insiste en que Manuel le pague lo que perdió en la inversión.

Lorenzo amenaza a Leocadia: o mete cizaña con don Lisandro o contará lo de Cristóbal. Santos confiesa a Petra su gran secreto: él mató a su madre, y no Ricardo, y le pregunta si lo va a denunciar... El duque viene a por su hija, pero Alonso no piensa permitir que se la lleve en contra de su voluntad. ¿Qué hará Vera?

Avance de 'La Promesa' del capítulo 845 del viernes 29 de mayo

Vera se niega a marcharse con su padre y él amenaza a Alonso: se arrepentirán. Manuel promete a Vera que extremarán las precauciones para evitar que el duque regrese a palacio. Petra le dice a Santos que no lo denunciará, le cree cuando mantiene que la muerte de su madre fue accidental. Así se lo dice a Ricardo.

Pía termina de escribir la carta para Curro revelando que Leocadia mató a Jana, cuando… ¡Cristóbal se la quita de las manos! Adriano le cuenta a Martina que la oyó decir que lo ayudaba por pena. María le cuenta a Carlo que ha descubierto que Estefanía va a tener un hijo suyo. Y él tiene que recurrir a Samuel para que le cuente la verdad, porque a él no lo escucha. Santos por primera vez es feliz y disfruta de un buen rato con sus compañeros. Leocadia claudica ante Lorenzo: llamará a don Lisandro para malmeter sobre Curro.

El duque de Carril se cuela en La Promesa para llevarse a su hija Vera a punta de pistola. Julieta se interpone en su camino y las dos jóvenes terminan enfrentándose como nunca antes al duque. Finalmente, el sonido de dos disparos estremece el palacio de los Luján. Un tiroteo... ¿con víctimas mortales?