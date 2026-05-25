'La Promesa', avance capítulo del martes 26 de mayo en RTVE: Leocadia, descubierta y una expulsión

En el capítulo 842 de 'La Promesa' que La 1 de RTVE emitirá este martes 26 de mayo, Alonso expulsa al Duque de Carril de La Promesa y él les amenaza con llamar a la Guardia Civil por el secuestro de su hija. Manuel le cuenta a Vera la verdad sobre su padre, pero omite hablar de la denuncia.

Martina cree que Jacobo y ella se han convertido en grandes amigos, pero en ese camino se han perdido como pareja... Él se sincera con Adriano: su relación con Martina va mal. Adriano, culpable, intenta darle ánimos.

En el servicio, la preocupación por Pía aumenta; Teresa intenta ayudarla, pero el hermetismo del ama de llaves es absoluto. Cristóbal le da el último aviso: un fallo más y, ahora sí que sí, la despedirá para siempre. Y Pía aconseja a Petra que deje que Santos haga su propio camino con su padre, sin intervenir.

Manuel, por su parte, obliga a Julieta a que le prometa que no volverá a enfrentarse al duque de Carril: es un hombre peligroso. Leocadia, que ve cómo su autoridad en la casa se desmorona día tras día, besa a Cristóbal buscando consuelo. Y Lorenzo es testigo de ese beso.

Resumen del capítulo 841 de 'La Promesa' emitido este lunes 25 de mayo

En el capítulo 841 que se ha podido ver este lunes 25 de mayo en la tarde de TVE, Vera ha comenzado su etapa como invitada en La Promesa, enfrentándose a la hostilidad de Leocadia y Lorenzo. El resto de la casa la apoya, especialmente Manuel y Julieta.

El servicio ha notado la extraña actitud de Pía, quien se encuentra al borde del colapso tras no ser capaz de confesarle a Curro la implicación de Leocadia en la muerte de Jana. Petra ha insistido a Santos para que piense en denunciar a su padre por la muerte de Ana. Y el lacayo ha alertado a Ricardo de lo que le ha dicho Petra: es el momento de fingir que se han perdonado y reconciliado.

Julieta y Ciro han discutido porque él está chantajeando a los Luján y sigue haciéndose la víctima. Martina ha anunciado que, para alegría de todos, el Patronato va a comprar la finca del refugio. Samuel y María han acordado que él investigará sobre la relación de Carlo y Estefanía y ella les intentará sonsacar.

En paralelo, Manuel ha decidido ceder ante el chantaje del duque de Carril, pero su padre ha intervenido impidiendo la entrega del dinero. Alonso y el padre de Vera están a punto de llegar a las manos.