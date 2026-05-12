Karlos Arguiñano ha revelado esta semana una de sus autoexigencias para realizar 'Cocina abierta', su exitoso programa culinario diario en las mañanas de Antena 3 que, sin ir más lejos, este lunes alcanzaba un espectacular 18,4% de cuota de pantalla y casi un millón de espectadores.

Mientras se encontraba elaborando una de sus últimas recetas, chuleta de lomo Villeroy y ensalada de pasta crujiente, el célebre cocinero vasco compartió con sus fieles seguidores una de las reglas casi inviolables a la hora de adquirir la materia prima.

Al hablar de la carne de cerdo, Karlos Arguiñano ha señalado que era "de origen España" y que eso para él era "muy importante". "Yo procuro que todo lo que cocinemos sea de origen España, lo procuro", ha afirmado el chef, siendo una reivindicación del producto nacional frente a aquello que se importa.

"No es que siempre, siempre tenga que ser así, pero a poder ser prefiero cocinar con carne de origen español en 9 de cada 10 ocasiones", ha reiterado el presentador de Atresmedia, sabedor de la enorme influencia que posee entre su público.

Acto seguido, ha esgrimido la verdadera razón de esta línea roja: "Me quedo más tranquilo porque damos trabajo a nuestros productores". De este modo, Karlos Arguiñano ha enviado un poderoso mensaje de apoyo a los agricultores y ganadores de nuestro país desde su ventana en Antena 3.