Emma García y su refugio escondido lejos de 'Fiesta': Así reconecta con su pasado en una villa medieval del País Vasco

Emma García atraviesa un momento profesional convulso ahora que se ha sabido que Telecinco recortará la duración de 'Fiesta' para estrenar un nuevo programa de humor y entretenimiento que liderará Paz Padilla y que hará tándem los sábados y domingos con el espacio de Unicorn Content.

Quizás ante este varaparalo, Emma García busque refugio en su tierra natal. Y es que aunque desde hace más de 20 años vive en Madrid, la presentadora sigue teniendo el País Vasco muy presente, especialmente San Sebastián, donde la presentadora posee de una casa frente a la playa de La Concha.

Un lugar al que Emma García vuelve cada vez que puede junto a su marido y su hija Uxue, que reside y estudia en el extranjero. Aunque hay otro sitio que la vasca guarda en su corazón y que también le sirve de refugio cuando necesita reconectar con su pasado: Ordizia, su tierra natal.

Ordizia, la villa vasca que vio nacer a Emma García

Emma García nació en Ordizia, una villa de Guipuzcoa que tiene algo menos de 11.000 habitantes y que se sitúa en la comarca de Goierri, rodeada de paisajes montañosos que abrazan los valles del Oria y del Urola. Se encuentra además a solo 40 kilométros de San Sebastián, por lo que se puede llegar fácilmente en coche y en tren.

El origen de Ordizia se remonta al año 1256 cuando Alfonso X el Sabio impulsó su creación como parte de un plan de defensa que incluía también otras localidades como Segura y Tolosa. Originalmente asentada junto a la ermita de San Bartolomé, recibió el título de Villafranca en 1268, otorgándole el fuero de Vitoria. Durante la Edad Media se convirtió además en un importante centro comercial.

Actualmente, sigue conservando casas señoriales, calles empedradas y arquitectura tradicional vasca. Es además muy famosa por el mercado de los miércoles, que lleva celebrándose desde hace más de 500 años. Y es que es uno de los más tradicionales de todo el País Vasco.

Asimismo, en el mes de septiembre se celebra allí la famosa Euskal Jaiak con el concurso de Queso Idiazábal, uno de los eventos gastronómicos más relevantes de la comunidad autónoma. Y es que Ordizia está muy relacionada con el queso anteriormente citado. Por si fuera poco, la tierra que vio nacer a Emma García está cerca del Parque Natural de Aralar y el Aizkorri-Aratz, ideal para hacer senderismo, ciclismo y disfrutar de la naturaleza.

Cada vez que puede, Emma García vuelve a Ordizia, pues ella misma ha reconocido en diferentes entrevistas que es "su refugio del alma". "Mi familia sigue viviendo allí, y siempre vuelvo con muchísima ilusión", reconocía en una de sus entrevistas contando además como cada vez que vuelve allí deja de ser la presentadora de televisión para ser "una más del pueblo".