El público de RTVE dicta esta sentencia a 'Me meto en un jardín' con Mercedes Milá y es muy generalizada

La 2 ha estrenado este domingo 'Me meto en un jardín', el nuevo espacio de entrevistas con el que Mercedes Milá regresa a TVE tras el fallido 'No sé de que me hablas' y que tomará el relevo de 'Zero Dramas', el programa de Loles León que ya ha sido cancelado.
'Me meto en un jardín' constará de diez episodios con entrevistas que la veterana periodista afronta para charlar en profundidad y sin filtros con diez invitados diferentes. Unas conversaciones que tienen lugar en jardines singulares a los que la periodista llega en caravana con un recorrido lleno de sorpresas. Para ello, Milá se mete en jardines, literal y metafóricamente, y habla sin filtros de todo, como solo ella puede hacer.
El nuevo espacio de Mercedes Milá con la productora de 'Universo Calleja' (Zanskar Producciones) es una road movie entre jardines, con conversaciones hilarantes unas veces y emocionantes otras en función de los invitados.
A lo largo de sus diez entregas, 'Me meto en un jardín' contará con entrevistas a la monja Sor Lucía Caram, el alpinista Álex Txikon, el activista Óscar Camps, la neurocientífica Nazareth Castellanos, el chef Toño Pérez, la periodista Almudena Ariza, el escritor David Uclés, la artista Lucía Dominguín, el político Miguel Ángel Revilla y el presentador Marc Giró.
Los jardines seleccionados para el programa son escenarios espectaculares que tienen una historia relacionada con el invitado: el jardín MariMurtra en la Costa Brava, el del Capricho en Madrid, Lur Garden de Íñigo Segurola en Oiartzun, el Botánico Histórico de Barcelona, Cabárceno en Cantabria o el jardín de Ceres en Guadalajara, son algunos de ellos.
En la primera entrega emitida este domingo, Mercedes Milá ha viajado hasta Quesada (Jaén) con su autocaravana para encontrarse con el escritor David Uclés, con quién ha hablado de su novela 'La península de las casas vacías' y sus orígenes visitando el Museo Zabaleta y Miguel Hernández.
La ruta de la presentadora ha continuado en el cortijo familiar, donde recorren la huerta y comparten una comida casera y visitaban a María, abuela del autor y figura clave en su vida y su obra. Al día siguiente, se han adentrado en la Sierra de Cazorla y en el Jardín Botánico Torre del Vinagre. El capítulo concluía con la visita a la tumba de Odisto, símbolo del universo literario de Uclés.
El veredicto de la audiencia a 'Me meto en un jardín', lo nuevo de Mercedes Milá en TVE
Como era de esperar, el estreno de 'Me meto en un jardín' y el regreso de Mercedes Milá a TVE ha generado un sinfín de reacciones en redes sociales. "Que delicia y que maravilla de programa", destaca un espectador.
"¿Cuántos regalazos nos va a hacer TVE? Ahora con Mercedes Milá y anuncian otro programa con Iñaki Gabilondo sobre la lengua castellana. Gracias Jose Pablo la mejor TVE en mucho tiempo. Y en La 1 'Barrio Esperanza'", confiesa otro.
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Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.