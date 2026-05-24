El público de RTVE dicta esta sentencia a 'Me meto en un jardín' con Mercedes Milá y es muy generalizada

La 2 ha estrenado este domingo 'Me meto en un jardín', el nuevo espacio de entrevistas con el que Mercedes Milá regresa a TVE tras el fallido 'No sé de que me hablas' y que tomará el relevo de 'Zero Dramas', el programa de Loles León que ya ha sido cancelado.

'Me meto en un jardín' constará de diez episodios con entrevistas que la veterana periodista afronta para charlar en profundidad y sin filtros con diez invitados diferentes. Unas conversaciones que tienen lugar en jardines singulares a los que la periodista llega en caravana con un recorrido lleno de sorpresas. Para ello, Milá se mete en jardines, literal y metafóricamente, y habla sin filtros de todo, como solo ella puede hacer.

El nuevo espacio de Mercedes Milá con la productora de 'Universo Calleja' (Zanskar Producciones) es una road movie entre jardines, con conversaciones hilarantes unas veces y emocionantes otras en función de los invitados.

A lo largo de sus diez entregas, 'Me meto en un jardín' contará con entrevistas a la monja Sor Lucía Caram, el alpinista Álex Txikon, el activista Óscar Camps, la neurocientífica Nazareth Castellanos, el chef Toño Pérez, la periodista Almudena Ariza, el escritor David Uclés, la artista Lucía Dominguín, el político Miguel Ángel Revilla y el presentador Marc Giró.

Los jardines seleccionados para el programa son escenarios espectaculares que tienen una historia relacionada con el invitado: el jardín MariMurtra en la Costa Brava, el del Capricho en Madrid, Lur Garden de Íñigo Segurola en Oiartzun, el Botánico Histórico de Barcelona, Cabárceno en Cantabria o el jardín de Ceres en Guadalajara, son algunos de ellos.

En la primera entrega emitida este domingo, Mercedes Milá ha viajado hasta Quesada (Jaén) con su autocaravana para encontrarse con el escritor David Uclés, con quién ha hablado de su novela 'La península de las casas vacías' y sus orígenes visitando el Museo Zabaleta y Miguel Hernández.

Primer episodio. Primer invitado. Primer jardín.



Mercedes Milá empieza este viaje en Quesada junto a David Uclés.



Arranca #MeMetoEnUnJardín 🌿



⭕ https://t.co/FN46sh1Y4m pic.twitter.com/gTbE5xokyi — La 2 (@la2_tve) May 24, 2026

La ruta de la presentadora ha continuado en el cortijo familiar, donde recorren la huerta y comparten una comida casera y visitaban a María, abuela del autor y figura clave en su vida y su obra. Al día siguiente, se han adentrado en la Sierra de Cazorla y en el Jardín Botánico Torre del Vinagre. El capítulo concluía con la visita a la tumba de Odisto, símbolo del universo literario de Uclés.

El veredicto de la audiencia a 'Me meto en un jardín', lo nuevo de Mercedes Milá en TVE

Como era de esperar, el estreno de 'Me meto en un jardín' y el regreso de Mercedes Milá a TVE ha generado un sinfín de reacciones en redes sociales. "Que delicia y que maravilla de programa", destaca un espectador.

"¿Cuántos regalazos nos va a hacer TVE? Ahora con Mercedes Milá y anuncian otro programa con Iñaki Gabilondo sobre la lengua castellana. Gracias Jose Pablo la mejor TVE en mucho tiempo. Y en La 1 'Barrio Esperanza'", confiesa otro.

Pero ¡ Cuántos regalazos nos va a hacer @rtve ? Ahora con #MiláUclés y anuncian otro programa con Iñaki Gabilondo sobre las legua castellana

Gracias @Josepablo_ls la mejor TVE en mucho mucho tiempo

Y en la 1 #BarrioEsperanza — PEzKoi 🐟 (@vnrumbo72) May 24, 2026

#MeMetoEnUnJardín

Qué bonito programa! Elegante, tierno, divertido, entretenido.

Enhorabuena al equipo que hay detrás!!#MiláUclés — Xulio Rodríguez (@XulioRodriguezF) May 24, 2026

Qué maravilla de programa y de invitado el de hoy. Como te puedes sentir identificado con cada frase. #MiláUclés @rtve @la2_tve — Carmen Molina (@CMolinaPhoto) May 24, 2026

Qué delicia y maravilla de programa! #MiláUclés — pucol (@purilopez3) May 24, 2026

Peazo de entrevista y programa ✨✨✨✨ #milaucles — JULIO 🏴‍☠️🖤🔝🏴⬛️◼️◾️▪️ (@julio_bcn_) May 24, 2026

Qué grandes 🫶 botánica, cultura, anécdotas,. Etc Lo de #milaucles@la2_tve Gracias @rtve

Meterse en un jardín literal 💚🌿🍃🌱🌳🫶 — Mar Verdejo Coto (@verdejomar) May 24, 2026

Disfrutando del programa de la Milá con Ucles, vaya dos crack que grandes‼️#MilaUcles — top secret (@lafont53) May 24, 2026

#MilaUcles en la 2. Échale un vistazo.❤️💛💜 — La Chistera🇪🇭 (@Cafe_LaChistera) May 24, 2026

Qué bonito el programa de Mercedes Mila. — Sara Martin ♥️🇪🇦 (@Saramurcia) May 24, 2026

Qué MUJER.

La abuela de David Uclés es mágica, como tantas mujeres de aquella época...

‘La península de las mujeres fantásticas'



Millones de gracias por esta maravilla @la2_tve #MeMetoEnUnJardín 🌿



▶️ #MilaUcles pic.twitter.com/YTlirXVwUO — 𝗺𝗮𝗿𝗶𝗮_𝗟𝗔𝘁𝗮𝘁𝘂𝘀 💫 (@maria_LAtatus) May 24, 2026

Qué preciosidad de programa. Y el final con las manos en la tierra para recordar de donde venimos y dónde acabamos 🫶🌳 #milaucles — Mar Verdejo Coto (@verdejomar) May 24, 2026

Mercedes Milá sigue demostrando lo gran entrevistadora y comunicadora que es. Maravilloso estreno con David Uclés y a una hora decente #MiláUclés — Alejandro Bermúdez 📺 (@alejandrobe__) May 24, 2026

Pues me ha encantado el programa. Una conversación preciosa #MilaUcles — Ana López❤RH (@AnaSavvy633) May 24, 2026

Maravillosa la entrevista de Mercedes Milá a David Uclés.#MiláUclés — Valle Valle (@Vallearj) May 24, 2026

#MiláUclés

Cuando una profesional como Milá se pone a hacer lo que mejor sabe hacer, que es entrevistar....aparece la MAGIA.

Qué forma tan bonita de despedir un domingo. — Miguel Alcocer Ojeda Ⓜ️ (@malcocer8) May 24, 2026

Cómo me ha gustado #MeMetoEnUnJardín con David Uclés. Qué persona más interesante y qué gusto el agradable tono de la entrevista. Gran estreno.#MiláUclés — Maua 🔻♀️🇵🇸 (@MauaBisiani2) May 24, 2026

Maravilla!!! La 2 últimamente está muy top #MiláUclés

Y seguido viene #ZeroDramas 👏🏻👏🏻 — Reyes (@Reyes9196) May 24, 2026

Qué joya de programa. El primer invitado ha dejado el listón muy alto, pero deseando ver los siguientes. El final ha sido precioso.#MiláUclés — Miss Harkness 🇪🇸🇹🇷🇮🇷🍉 (@harkness_miss) May 24, 2026

#MiláUclés

Qué interesante ha sido el programa.

Qué ganas de leer su libro @rtve — Charrita 🌾 (@3charrita) May 24, 2026

#MiláUclés qué fantástica entrevista a Uclés por parte de Mercedes Milá. Si ya me gustaba este escritor, ahora mucho más. Me encanta el programa !! — Ma. ma. pa (@yuyulandia10) May 24, 2026

Precioso programa #Memetoenunjardin . No hay mejor entrevistadora que Mercedes Milá y un lujo conocer en profundidad a Uclés. #MiláUclés pic.twitter.com/f32nyuYrVI — Nieves (@SnowCopito) May 24, 2026

Me está encantando el nuevo programa de Mercedes Milá, #MeMetoEnUnJardín. La naturalidad y la sencillez de David Uclés son una maravilla. #MiláUclés pic.twitter.com/MG2Ogc3Rou — Luis (@BlgicaLuis) May 24, 2026

#MiláUclés 1 - Qúe belleza de programa. Me ha removido. Tengo curiosidad y me sentaría a hablar con él de cosas políticas que a mí me incunben mucho, deblas que él seguramente está alejado, porque el tema que aborda y del que tanto material es lo suficientemente denso como para — bmartinezd (@mabemar2007) May 24, 2026

Qué maravilla de entrevista y de programa. Enhorabuena a Mercedes Milá y a todo el equipo. Buen gusto y excelente primer invitado, David Uclés. #MeMetoEnUnJardín https://t.co/ru9eKVf9fS — Pilar (@pilarsp_) May 24, 2026