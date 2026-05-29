El calibre de los nominados aboca a 'Supervivientes 2026' a la expulsión más dura, que se adelanta al domingo

La gala 13 de 'Supervivientes 2026', que ha acogido la expulsión definitiva de Darío Linero, ha puesto el broche con unas determinantes nominaciones. Como resultado del nuevo reparto de puntos, los expuestos a la próxima expulsión son Alvar Seguí, Claudia Chacón y Borja Silva. Tres 'peces gordos' que auguran una marcha muy dura en plena recta final.

Una vez señalados todos, el programa ha abierto el televoto en la app de Mediaset Infinity para una ceremonia de eliminación que -atención- se anticipará a este domingo en 'Conexión Honduras'. Por tanto, los tres en la picota se enfrentarán a una expulsión que no se esperan.

Antes, los concursantes, unificados en Playa Conquista, han participado en la prueba por el liderazgo, en la que solo uno se podía colgar el collar de líder. El vencedor ha sido Aratz Lakuntza. Por ello, se ha librado de la nominación por la condición de inmune y ha alcanzado el poder de la designación directa, que ha ido para Claudia Chacón.

Así se han desarrollado las nominaciones de la gala 13

Alvar Seguí ha nominado a Maica

Claudia Chacón ha nominado a Borja

Alba Paul ha nominado a Borja

José Manuel Soto ha nominado a Borja

Borja Silva ha nominado a Alvar

Maica Benedicto ha nominado a Alvar

Aratz Lakuntza, como líder, ha nominado a directamente a Claudia

Darío Linero, antes de marcharse, ha nominado a Alvar

Con todo ello, los supervivientes que se juegan su permanencia en 'Supervivientes 2026' en esta decimotercera semana de concurso son Alvar Seguí, Claudia Chacón y Borja Silva. Uno de ellos abandonará la aventura el próximo domingo 31 de mayo en la gala de 'Conexión Honduras' con Sandra Barneda.