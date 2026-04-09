'Valle Salvaje', avance próximo capítulo del viernes 10 de abril: Luisa al borde de un manicomio y una noticia que lo cambia todo

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Mercedes advierte a Dámaso de que no puede hacer tanto ruido con sus actos y él le responde que tiene nada de que preocuparse porque lo tiene todo bajo control.

Pero ella trata de saber que está planeando hacer contra José Luis y él no duda en entregarle un importante documento. Tras ello, Dámaso no duda en enfrentarse con él y le deja claro que no tiene que olvidarse que tiene en sus manos el prestigio de los Gálvez de Aguirre.

Martín le confiesa a Pepa que si ella sigue sintiendo algo por él, él está dispuesto a retomar su relación. Mientras, Matilde recibe una noticia que cambiará su vida para siempre.

José Luis se planta con Rafael dejándole claro que no le perdona que le haya mentido de la forma más cruel al hacerle creer que Julio era el padre de la hija de Adriana.

Bárbara dice 'basta' a Luisa y le deja claro que María es hija de Adriana y que no piensa permitir que siga poniendo en duda la sangre del bebé. Y tras visitar a las parteras, parece que Alejo llega a la conclusión junto a Bárbara y Mercedes de que Luisa no está bien y podría acabar en una casa de reposo.

Matilde y Atanasio en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Enriqueta le decía a Luisa que su hijo Evaristo es maravilloso y que lo tiene todo y no dudaba en preguntarle sin reparos quién es el padre del niño. Tras ello, la mujer aseguraba que todo en Evaristo le recuerda a Braulio y que sospecha que es hijo de su marido.

Pedrito interrumpía una conversación entre Rafael y don Hernando para hacerle una pregunta al duque provocando que don Hernando le diera un fuerte rapapolvo por su falta de educación.

Asimismo, Dámaso ponía al corriente a Mercedes de su afrenta a don Hernando al tirarle una copa de vino a la cara mientras todos estaban brindando en la Casa Grande.

Martín le reconocía a Atanasio que desde que habló con Pepa parece que las cosas entre ellos han cambiado mientras que Francisco se mostraba muy dolido con la doncella. Y Atanasio le pedía a Mercedes dinero para poder conseguir que Matilde se quede embarazada.

Rafael le aseguraba a Luisa que María cada vez se parece más a Adriana tanto en lo físico como en los gestos. Todo mientras Bárbara y Mercedes ponían a Luisa contra las cuerdas por insistir con el robo del bebé de Adriana tras la reprimenda de Pura y el anuncio de que va a ponerlo todo en manos de la Santa Hermandad.

Precisamente, Pura le dejaba claro a Petra que ellas hicieron todo lo que tenían que hacer y que no tienen la culpa de lo que pasó y tienen que pasar página. Y en plena noche, alguien visitaba a las parteras dejándolas en shock.