'Sueños de Libertad' revoluciona su trama con la muerte de este personaje principal la próxima semana

'Sueños de libertad' vive un momento trepidante en las sobremesas de Antena 3 con muchas idas y venidas de personajes. Por si fuera poco, esta próxima semana, la serie más vista de la televisión volverá a sufrir una muerte de uno de sus personajes principales.

Después de que hace dos semanas la serie viviera la muerte de Alberto (Alfonso Lara), el padre de Luz (Carolina Lapausa) por eutanasia después de no querer seguir viviendo con la enfermedad mortal que le habían diagnosticado, ahora la ficción de Diagonal TV volverá a teñirse de luto.

Habrá que esperar al capítulo 542 que Antena 3 emitirá el viernes para vivir este doloroso adiós. Sin embargo, los fans que hayan visto la serie en Atresplayer ya saben de qué personaje se trata y en qué circunstancias se muere pues hay que recordar que la serie se puede disfrutar por adelanto en la plataforma de Atresmedia.

*ATENCIÓN, NO LEAS SI NO QUIERES SABER EL SPOILER

En los próximos capítulos veremos como Pelayo (Alejandro Albarracín) estrecha el cerco sobre Beatriz (Xenia Tostado). Después de que Begoña le presentara a la cuidadora de Juanito a su ex cuñado, el político empezó a sospechar que recordaba a la mujer de algo.

Poco a poco, Pelayo fue recordando cómo conoció a Beatriz en México cuando ambos se toparon en la embajada de España. En el capítulo del lunes, Beatriz se cita con Pelayo para pedirle que por favor no le cuente nada a Begoña sobre su estancia en México y no duda en utilizar sus armas para engañarle y ablandarle el corazón con sus mentiras sobre su pasado. Pero Pelayo no se da por vencido y decide investigar a la mujer y termina descubriendo que le ha engañado sobre su verdadera identidad.

En el capítulo del miércoles, Pelayo no dudará en encarar a Beatriz por haber engañado a todos con su identidad haciendo creer que se llama Antonia cuando en realidad se llama Beatriz Lejena. Al verse contra las cuerdas, ella le pide que le deje que sea ella quien le explique toda la situación a Begoña.

Y finalmente, en el capítulo del viernes, Álvaro entrará en juego al confrontar al político para proteger a Beatriz. Sin embargo, Pelayo también reconoce a Álvaro tras haberlo visto en el periódico por estar en busca y captura por el asesinato de una mujer y no duda en amenazarle con que le va a contar toda la verdad a Begoña sobre quién es Beatriz y con qué tipo de gente se rodea.

Será entonces cuando a Álvaro se le vaya la situación de las manos y termine apuñalando a Pelayo. Finalmente, Marta descubre a su marido en el suelo al borde de la muerte y él trata de pedirle perdón y de revelarle el daño que le ha hecho por haber amenazado a Fina y haber hecho que huyera de España para separarla de ella pero termina muriéndose entre sus brazos sin poderle revelar nada.

De esta manera, 'Sueños de libertad' pone fin a la trama de Pelayo Olivares antes del esperado regreso de Fina (Alba Brunet) dejando a Marta (Marta Belmonte) completamente desolada y sin saber bien la verdad de por qué su amada Fina desapareció de un día para otro y cuál es su paradero.