'Sueños de Libertad', avance próximo capítulo del jueves 9 de abril: El paradero de Miguel y un escándalo en ciernes

'Sueños de libertad' continúa con su tónica de idas y venidas en el reparto después de la marcha definitiva de Luz (Carolina Lapausa) y la vuelta de Pelayo (Alejandro Albarracín) y David (Pedro Moreno Orta) así como la llegada de Ángel (Juan Vergara).

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', tras dinamitar el brindis de Digna, Damián se enfrenta con su sobrino acusándole de haber acaparado todo el protagonismo que no le pertenece. Digna decide intervenir para evitar males mayores y que todo acabe en un escándalo con los invitados en casa.

Begoña se disculpa con Digna por el escándalo provocado por su marido y se confiesa con Andrés por la difícil situación que atraviesa en casa. Tras descubrir la manipulación a Julia, Andrés se compromete a mediar para intentar que su sobrina perdone a su abuelo. Y Eduardo sigue mostrando su gran interés en Begoña tras descubrir la verdadera cara de Gabriel.

Claudia se encuentra a Miguel borracho en el almacén de la tienda y decide llevarle a su habitación para que pueda recuperarse. Tras ello, informa a Nieves del paradero de su hijo calmando su preocupación por donde podría haber acabado el joven. Por su parte, Valentina pone al corriente a Claudia de su incipiente relación con Andrés.

Álvaro le propone a Gregorio un nuevo negocio para conseguir dinero pues está cansado de pequeños robos en la calle y le insta a robar productos de la fábrica para poderlos revender. Mientras, Begoña vuelve a mostrarse muy dolida con Gabriel y empieza a compararle con la maldad de Jesús.

Tasio trata de reconducir su matrimonio con Carmen y le demuestra que sus rencillas con David son cosa del pasado mientras que Paula se confiesa con Eduardo sobre sus sentimientos hacia el De La Reina. Finalmente, Miguel se enfrenta con Pablo por su infidelidad con Marisol y las excusas de su padre hacen que se acreciente su indignación con él.

Miguel y Nieves en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Beatriz mostraba su miedo y preocupación con la presencia de Pelayo en Toledo y que pudiera descubrir quién es en realidad. Álvaro trataba de restarle importancia al encuentro que mantuvo con él en la embajada de México pero ella insistía en ir con cautela porque su pasado antes o después le puede estallar en las manos.

Carmen le pedía disculpas a Paula por la actitud que ha tenido con ella desde que llegó a la casa de los De La Reina provocando que la doncella se sintiera aún más culpable por haberse liado con su marido. Tras ello, decidía hablar con Tasio para cortar de raíz su idilio y él también le sorprendía al decir que quiere apostar por su matrimonio.

Begoña intentaba que Julia acuda a la recepción a Pelayo pero la niña insistía en su negativa pues no quiere volver a ver a su abuelo. Y en casa de los Salazar, Nieves volvía a recriminar a Pablo que le haya sido infiel con Marisol provocando que Miguel se enterara de quién era la amante de su padre y huyera despavorido al conocer la verdad. Y tras ello, Miguel se refugiaba en el alcohol desapareciendo sin rastro.

Marta invitaba a Cloe a la fiesta en honor de Pelayo pero la francesa rechazaba la proposición porque es incapaz de seguir dejando de lado sus sentimientos hacia la De La Reina. También Digna se llevaba una desilusión al saber que Julia no quiere ir a la fiesta porque sigue sin perdonar a su abuelo. Y Manuela empezaba a preocuparse por el interés de Eduardo en Begoña.

Gabriel seguía manipulando a Julia para evitar que perdone a su abuelo logrando que su reconciliación esté cada vez más lejos. Por si fuera poco el abogado terminaba presentándose en la fiesta arruinando el brindis por Digna dejando claro que fue él quién promovió la vuelta de Flor Divina. Finalmente, Begoña era testigo del beso que se dan Andrés y Valentina confirmando su relación.