'Sueños de libertad' regresaba este lunes a las sobremesas de Antena 3 tras su parón por el Viernes Santo. Lo hace encarando una nueva semana con el regreso de Alejandro Albarracín (Pelayo) así como de Pedro Moreno Orta (David) y la incorporación de Juan Vergara (Ángel) tras la marcha de Carolina Lapausa (Luz).

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Beatriz muestra su miedo y preocupación con la presencia de Pelayo en Toledo y que pueda descubrir quién es en realidad. Álvaro trata de restarle importancia al encuentro que mantuvo con él en la embajada de México pero ella insiste en ir con cautela porque su pasado antes o después le puede estallar en las manos.

Carmen le pide disculpas a Paula por la actitud que ha tenido con ella desde que llegó a la casa de los De La Reina provocando que la doncella se sienta aún más culpable por haberse liado con su marido. Tras ello, decide hablar con Tasio para cortar de raíz su idilio y él también le sorprende al decir que quiere apostar por su matrimonio.

Begoña intenta que Julia acuda a la recepción a Pelayo pero la niña insiste en su negativa pues no quiere volver a ver a su abuelo. Y en casa de los Salazar, Nieves vuelve a recriminar a Pablo que le haya sido infiel con Marisol provocando que Miguel se entere de quién era la amante de su padre y huya despavorido al conocer la verdad. Y tras ello, Miguel se refugia en el alcohol.

Marta invita a Cloe a la fiesta en honor de Pelayo pero la francesa rechaza la proposición porque es incapaz de seguir dejando de lado sus sentimientos hacia la De La Reina. También Digna se lleva una desilusión al saber que Julia no quiere ir a la fiesta porque sigue sin perdonar a su abuelo. Y Manuela empieza a preocuparse por el interés de Eduardo en Begoña.

Gabriel sigue manipulando a Julia para evitar que perdone a su abuelo logrando que su reconciliación esté cada vez más lejos. Por si fuera poco el abogado termina presentándose en la fiesta arruinando el brindis por Digna dejando claro que fue él quién promovió la vuelta de Flor Divina. Finalmente, Begoña es testigo del beso que se dan Andrés y Valentina confirmando su relación.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Tasio trataba de ocultar a Carmen su desliz con Paula mientras que su mujer le contaba que David ha regresado a Toledo por las obras de la casa cuna. Los dos decidían olvidar sus sentimientos y apostar por su matrimonio.

Begoña regresaba de Pelahustán y le agradecía su ayuda a Eduardo. Mientras que el chófer se disculpaba por haber provocado que tenga problemas con su marido por su culpa. Tras ello, ambos tenían un momento de acercamiento. Por su parte, Valentina y Andrés daban un paso más allá con una comida y empezaba a consolidarse su conexión.

En el dispensario, Miguel se disculpaba con su madre por haber sido brusco con ella y no dudaba en mostrarle todo su apoyo ante la infidelidad de su padre y el dolor que tiene hacia Pablo. Paralelamente, Mabel no dudaba en confrontar a su progenitor por lo que ha hecho con su madre y le mostraba su gran decepción con él. Asimismo, Mabel rechazaba la invitación de Salva para evitar problemas con Claudia.

Begoña se encontraba con Pelayo y le presentaba a Juanito y a Antonia (Beatriz). El problema llegaba cuando el marido de Marta dice conocer a la primera mujer de Gabriel de su estancia en México poniéndole contra las cuerdas como destape su verdadera identidad. Mientras, Eduardo trataba de indagar sobre los problemas matrimoniales entre Begoña y Gabriel pero Manuela optaba por guardar silencio y le recordaba que el es el chófer. Por su parte, Gabriel intentaba suavizar su relación con Beatriz y le entregaba una nueva cantidad de dinero.

Gregorio empezaba a trabajar con Álvaro y ambos aprovechaban los descuidos de los transeúntes para robarles. Por último, Digna hablaba con Begoña para que consiga que Julia acuda a la recepción a Pelayo para tratar de reconciliarla con su abuelo. Y Tasio no paraba de tener gestos cómplices con Carmen provocando que su mujer sospeche de que algo le pasa a su marido.