'Sueños de libertad', avance del martes 7 de abril: la decisión de Tasio y Beatriz contra las cuerdas

'Sueños de libertad' regresaba este lunes a las sobremesas de Antena 3 tras su parón por el Viernes Santo. Lo hace encarando una nueva semana con el regreso de Alejandro Albarracín (Pelayo) así como de Pedro Moreno Orta (David) y la incorporación de Juan Vergara (Ángel) tras la marcha de Carolina Lapausa (Luz).

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Tasio trata de ocultar a Carmen su desliz con Paula mientras que su mujer le cuenta que David ha regresado a Toledo por las obras de la casa cuna. Los dos deciden olvidar sus sentimientos y apostar por su matrimonio.

Begoña regresa de Pelahustán y le agradece su ayuda a Eduardo. Mientras que el chófer se disculpa por haber provocado que tenga problemas con su marido por su culpa. Tras ello, ambos tienen un momento de acercamiento. Por su parte, Valentina y Andrés dan un paso más allá con una comida y empieza a consolidarse su conexión.

En el dispensario, Miguel se disculpa con su madre por haber sido brusco con ella y no duda en mostrarle todo su apoyo ante la infidelidad de su padre y el dolor que tiene hacia Pablo. Paralelamente, Mabel no duda en confrontar a su progenitor por lo que ha hecho con su madre y le muestra su gran decepción con él. Asimismo, Mabel rechaza la invitación de Salva para evitar problemas con Claudia.

Begoña se encuentra con Pelayo y le presenta a Juanito y a Antonia (Beatriz). El problema llega cuando el marido de Marta dice conocer a la primera mujer de Gabriel de su estancia en México poniéndole contra las cuerdas como destape su verdadera identidad. Mientras, Eduardo trata de indagar sobre los problemas matrimoniales entre Begoña y Gabriel pero Manuela opta por guardar silencio y le recuerda que el es el chófer. Por su parte, Gabriel intenta suavizar su relación con Beatriz y le entrega una nueva cantidad de dinero.

Gregorio empieza a trabajar con Álvaro y ambos aprovechan los descuidos de los transeúntes para robarles. Por último, Digna habla con Begoña para que consiga que Julia acuda a la recepción a Pelayo para tratar de reconciliarla con su abuelo. Y Tasio no para de tener gestos cómplices con Carmen provocando que su mujer sospeche de que algo le pasa a su marido.

Tasio y Carmen en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Mabel seguía muy afectada tras conocer la infidelidad de su padre y ni siquiera el bonito gesto que tenía Salva con ella lograba reconfortarla. Además la joven decidía por ahora guardar silencio y no contarle nada a su hermano Miguel sobre los problemas en el matrimonio de sus padres. Por otro lado, Gregorio le contaba a Salva que tiene una entrevista de trabajo, algo que necesitaba para encauzar su vida tras su paso por la cárcel.

Beatriz estaba preocupada pues teme que el enfrentamiento entre Gabriel y Begoña pueda perjudicar a su chantaje. En la casa de los De La Reina, Pelayo se sentía culpable de la infelicidad que vive Marta a raíz de la marcha de Fina. Paralelamente, el marido de Marta proponía utilizar su recepción para mejorar la imagen reputacional de la familia tras lo publicado sobre Damián.

En la tienda, Begoña conocía a Valentina y se llevaba una grata impresión de la dependienta con la que Andrés está empezando a dejarse llevar. Y en el dispensario, Miguel intentaba presionar a su madre para que arregle los problemas con su padre y la situación de su casa vuelva a la normalidad. Es entonces cuando Mabel le instaba a su hermano a que hablara con su padre y finalmente Pablo le contaba a su hijo la verdad sobre su infidelidad.

Gabriel volvía a enfrentarse con Begoña por dejar al pequeño Juan a cargo de Beatriz. Eduardo, el chófer, era testigo de la tensión en el matrimonio y no dudaba en mostrarle su apoyo a la enfermera. Y Gregorio decidía aliarse con Álvaro después de fracasar en su entrevista de trabajo. Mientras, Damián trataba de buscar soluciones a la desesperada para conseguir que Julia le perdone pero Digna le aconsejaba que deje pasar el tiempo para que la niña pueda perdonarle.

Carmen se sorprendía al ver que David ha regresado a Toledo para encargarse de las obras de la casa cuna. Y el operario le dejaba claro que lo de la última vez fue solo un beso y que no va a volver a pasar. Por su parte, Tasio daba el paso y le confesaba a Paula lo que está empezando a sentir por ella y los dos terminaban besándose.