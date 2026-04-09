'Sueños de Libertad', avance capítulo 537 del viernes 10 de abril: Beatriz se quita la máscara y la decisión de Miguel

En el próximo capítulo de 'Sueños de Libertad', Begoña se ve forzada a aceptar un plan familiar con Gabriel y Julia, algo que no le apetece nada después de todo lo que hizo el abogado en la comida en honor a Pelayo. También Salva se ve obligado a aceptar una invitación de Claudia aunque no le apetece mucho.

Andrés y Valentina siguen dando pasos en su incipiente relación y acuerdan una jornada romántica haciendo un picnic en el río. Mientras, ambos comparten complicidad en la oficina justo cuando Gabriel está a punto de pillarles dándose un beso. Por su parte, Paula vuelve a mostrar frialdad con Tasio con la intención de poner fin a sus sentimientos por él.

Miguel insiste en no querer saber nada de su padre mientras Nieves muestra su preocupación por cómo puede afectar todo esto a su hijo. La enfermera le pide a su hijo que se abra en canal sobre lo que piensa y siente, y él termina mostrando su decepción porque su madre no fuera capaz de darse cuenta antes.

Gorito engaña a Salva sobre su nuevo trabajo y le oculta el turbio negocio en el que está metido junto a Álvaro para sacar dinero con la reventa de productos de la fábrica. Mientras Beatriz empieza a estar en jaque después de que Pelayo le reconozca y aunque ella intenta evitar sus sospechas, él insiste en su teoría y ella lo confirma.

Finalmente, Pablo Salazar trata de hablar con su hijo pero Miguel insiste en mostrarse completamente cabreado con él. Asimismo, Nieves intenta que sus hijos perdonen a su padre pero él deja claro que no le va a perdonar y confiesa su decisión de marcharse de casa y trasladarse al apartamento del dispensario a vivir.

Álvaro y Gregorio siguen con sus negocios

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', tras dinamitar el brindis de Digna, Damián se enfrentaba con su sobrino acusándole de haber acaparado todo el protagonismo que no le pertenece. Digna decidía intervenir para evitar males mayores y que todo acabara en un escándalo con los invitados en casa.

Begoña se disculpaba con Digna por el escándalo provocado por su marido y se confesaba con Andrés por la difícil situación que atraviesa en casa. Tras descubrir la manipulación a Julia, Andrés se comprometía a mediar para intentar que su sobrina perdone a su abuelo. Y Eduardo seguía mostrando su gran interés en Begoña tras descubrir la verdadera cara de Gabriel.

Claudia se encontraba a Miguel borracho en el almacén de la tienda y decidía llevarle a su habitación para que pueda recuperarse. Tras ello, informaba a Nieves del paradero de su hijo calmando su preocupación por donde podría haber acabado el joven. Por su parte, Valentina ponía al corriente a Claudia de su incipiente relación con Andrés.

Álvaro le proponía a Gregorio un nuevo negocio para conseguir dinero pues está cansado de pequeños robos en la calle y le instaba a robar productos de la fábrica para poderlos revender. Mientras, Begoña volvía a mostrarse muy dolida con Gabriel y empezaba a compararle con la maldad de Jesús.

Tasio trataba de reconducir su matrimonio con Carmen y le demostraba que sus rencillas con David son cosa del pasado mientras que Paula se confesaba con Eduardo sobre sus sentimientos hacia el De La Reina. Finalmente, Miguel se enfrentaba con Pablo por su infidelidad con Marisol y las excusas de su padre hacían que se acreciente su indignación con él.