RTVE agita su fin de semana con una programación especial que trastoca 'La película de la semana' del domingo

RTVE sigue apostando por los ciclos de cine temáticos que tan bien le han funcionado en los últimos tiempos. Y si hace unas semanas apostaba por la saga de 'Indiana Jones', este fin de semana será Tom Cruise y 'Misión imposible' quien monopolice la programación especial que concluirá el domingo en 'La película de la semana'.

Así, La 1 ha preparado el evento llamado 'Finde Imposible' con la emisión de cinco películas de la saga protagonizada por Tom Cruise metiéndose en la piel del superespía Ethan Hunt.

El evento cinematográfico arrancará este viernes en prime time con la emisión de 'Nación secreta' (21:45 horas) y 'Misión imposible II' (23:45 horas) como bazas de La 1 de TVE contra el regreso de 'Tu cara me suena' a Antena 3 y la entrevista de Kiko Rivera en 'De Viernes'.

Un día después, el sábado, La 1 ofrecerá 'Misión imposible Fallout' a partir de las 22:05 horas y 'Misión imposible III' justo después. Y el plato fuerte llegará el domingo con la emisión de 'Misión imposible: Sentencia mortal' dentro de 'La película de la semana'.

💥 @La1_tve prepara un 'Finde imposible' con Tom Cruise 💥



Disfruta de un maratón de cinco películas de la saga ‘Misión imposible’ en prime time desde el viernes al domingo.https://t.co/RxC0NZCQNP pic.twitter.com/MZZAzO6gCQ — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) April 9, 2026

'Misión imposible: Nación secreta' (Viernes 10 de abril a las 21:45 horas)

El ciclo arranca con una doble cita con el agente secreto Ethan Hunt. A partir de las 21:45 horas, deberá enfrentarse al Sindicato en ‘Misión imposible: nación secreta’ junto al equipo de confianza de la FMI (Fuerza Misión Secreta), que integran William Brandt (Jeremy Renner), Benji Dunn (Simon Pegg) y Luther Stickell (Ving Rhames), que estarán acompañados por la agente británica Ilsa Faust (Rebecca Ferguson). La quinta entrega de la saga está dirigida por Christopher McQuarrie y producida por J.J. Abrams.

Sinopsis: Con la FMI disuelta y Ethan Hunt (Tom Cruise) abandonado a su suerte, el equipo tiene que enfrentarse contra el Sindicato, una red de agentes especiales altamente preparados y entrenados. Estos grupos están empeñados en crear un nuevo orden mundial mediante una serie de ataques terroristas cada vez más graves. Ethan reúne a su equipo y une sus fuerzas con la agente británica renegada Ilsa Faust (Rebecca Ferguson), quien puede que sea o no miembro de esta nación secreta, mientras el grupo se va enfrentando a su misión más imposible hasta la fecha.

'Misión imposible II' (Viernes 10 de abril a las 23:45 horas)

Justo después, esa misma noche, Ethan Hunt deberá lanzarse a una nueva misión, la segunda de su carrera. En 'Misión imposible II', la FMI le recluta mientras se encuentra de vacaciones para encargarle que neutralice a Sean Ambrose, un exagente reconvertido en terrorista internacional que pretende extender el virus llamado Quimera en Australia con el objetivo de acabar con la vida de millones de personas.

Entre otras cosas, esta secuela dirigida por John Woo dejó huella en el imaginario colectivo español debido a la célebre y polémica escena localizada en Sevilla. Muchos recordarán aquella secuencia festiva que mezcla las tradiciones de Fallas y Semana Santa, retratando una supuesta procesión en la que conviven falleras, nazarenos y santos en llamas como si de ninots se tratasen.

'Misión imposible: Fallout' (Sábado 11 de abril a las 22:05 horas)

La sexta entrega de la saga, 'Misión imposible: Fallout', cuenta una vez más con los agentes del equipo de la FMI que acompaña a Ethan Hunt, interpretados por Simon Pegg, Ving Rhames y Alec Baldwin, y la colaboración de las ya conocidas Rebecca Ferguson y Michelle Monaghan. Juntos deberán enmendar una misión fracasada. La película, dirigida también por Christopher McQuarrie, obtuvo once nominaciones en diferentes certámenes en los que logró dos premios (mejor película de acción y aventuras en los Saturn y mejor película de acción en los Critics Choice Awards).

Sinopsis: En esta ocasión presenta a Ethan Hunt (Tom Cruise) y su equipo IMF (Alec Baldwin, Simon Pegg, Ving Rhames), con algunos aliados conocidos (Rebecca Ferguson, Michelle Monaghan), en una lucha contrarreloj después de que una misión salga mal.

'Misión imposible III' (Sábado 11 de abril a las 00:20 horas)

Al terminar, llega ‘Misión imposible III’, a cargo de un J.J. Abrams que pone a su villano Owen Davian en manos de una de las mayores leyendas del Hollywood contemporáneo: Philip Seymour Hoffman. En este caso, el agente Hunt se encuentra fuera de servicio, retirado junto a su prometida Julia (Monaghan), pero la paz no durará mucho tiempo. Cuando Hunt es secuestrado se ve obligado a volver a la acción para enfrentarse al malvado Davian, un reputado traficante de armas que no le pondrá las cosas fáciles en este tercer capítulo de la saga, candidato a cinco premios Saturn en el año 2006.

'Misión Imposible: Sentencia mortal' (Domingo 12 de abril a las 22:00 horas en 'La película de la semana')

El domingo llega el cierre de ciclo a lo grande dentro de 'La película de la semana' con la misión más arriesgada hasta el momento para un Ethan Hunt y su veterano equipo del FMI. Su séptima aventura no da un respiro y lo tiene todo: caras conocidas, un enemigo todopoderoso, inteligencia artificial y secuencias de acción para la historia. Un cóctel explosivo que merece ser acompañado por un gran cubo de palomitas que no saciará el hambre de más misiones y, sin duda, a muchos dejará con la sensación de que, a sus 63 años, todavía queda Tom Cruise para rato.