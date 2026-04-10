¿Quién es Paula Koops, la artista emergente que da el salto a la TV como concursante de 'Tu cara me suena'?

El casting de concursantes de 'Tu cara me suena 13' cuenta este año con estrellas de la talla de Jesulín de Ubrique, J Kbello o Cristina Castaño, pero también ha incorporado a rostros menos conocidos para el gran público. Un ejemplo de ello es la cantante y compositora madrileña Paula Koops, que en pocos años se ha convertido en una de las artistas emergentes más destacadas de nuestro país.

Considerada como una de las mayores promesas de la nueva ola pop española, la joven de 28 años natural de Madrid comenzó su trayectoria en el mundo de la música en julio de 2020, cuando estrenó su primer sencillo 'Magia en el caos'. La joven, que se define a sí misma como cantante, música y compositora, escribía desde muy joven sobre sus sentimientos, algo que finalmente se tradujo en su pasión por crear música que cuenta una historia.

Paula Koops, la artista madrileña que continúa su ascenso a la fama en 'Tu cara me suena 13'

Tras pasar un período estudiando en Inglaterra, la intérprete decidió regresar a su hogar en la capital para apostar por su carrera musical, tratando de volcar todas sus influencias de habla inglesa en un proyecto propio que cuenta con claras referencias: desde Avril Lavigne, pasando por Simple Plan e incluso con pinceladas de Green Day. Sin duda, con temas como 'Tal vez', 'Desde que no estás' o 'Tiempo', Paula Koops dejó claro que su sello personal es rockero y arrollador.

En 2022, tras más de dos años lanzando colaboraciones como 'Odio que te quiero' junto a Noan, 'Día de suerte' junto a Neva y 'Es un 10' junto a Liz Forte, Paula Koops consiguió uno de sus primeros éxitos con su popular tema 'Línea 7' que no tardó en popularizarse en redes por su pegadiza letra sobre una historia de amor que tiene al Metro de Madrid como testigo. Y poco después, en 2023, la cantante recibió uno de los primeros reconocimientos de su carrera: el premio Ídolo Revelación.

Poco después, la artista consiguió materializar finalmente su proyecto personal con la publicación de 'Motel', su primer álbum de estudio con catorce temas entre los que se encuentra 'Línea 7' además de otros temas que, desde su lanzamiento en octubre de 2024, se han convertido en algunos de sus títulos más escuchadas escuchados en Spotify como 'Suficientemente guapa' o 'Ni regalao'. Además ese mismo año estrenó su colaboración junto a Ruslana de 'OT 2023', 'Me he colgado de mi ex'.

Su tema más reciente es 'Barcelona', una composición mantiene el sello de identidad de Paula Koops y que explora el momento en el que tratas de olvidar a una persona tras varios intentos vacíos, incluso cambiándote de ciudad. El tema, que vio la luz en enero como su primer single de este 2026 ha servido como antesala a su participación en 'Tu cara me suena 13' y su nueva gira de conciertos 'Los lugares donde no pudimos ir tour', que arrancó el pasado 12 de marzo en Logroño.

"Aunque llevamos 3 galas ya grabadas sigo asimilando todo esto, es muy muy fuerte y de verdad me hace muchisima ilusion colarme en el salón de vuestras casas cada viernes, qué ganas de que lo veáis todo", publicó la artista en su perfil de Instagram tras anunciarse su participación en el concurso estrella de Antena 3.