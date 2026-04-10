¿Quién es Martín Savi, concursante de 'Tu cara me suena' y un niño prodigio que cantó ante el Papa Francisco?

El casting de concursantes de 'Tu cara me suena 13' cuenta este año con estrellas de la talla de Jesulín de Ubrique, Cristina Castaño o J Kbello, pero también ha incorporado a rostros menos conocidos en nuestro país. Un ejemplo de ello es Martín Savi, músico lírico argentino que a la temprana edad de 21 años puede presumir de haber cantado ante figuras como el papa Francisco o Maradona.

Dispuesto a recoger el testigo del perfil lírico que Melani García ostentó durante la pasada edición, el músico prodigio llega desde Argentina dispuesto a revolucionar el concurso de Antena 3 con su elevada técnica y la capacidad de cantar en más de 8 idiomas. Su carrera en el mundo del canto comenzó cuando tan solo tenía 6 años, cuando debutó con el papel protagonista en la ópera 'Pulgarcito' tan solo cuarenta días después de ingresar en el coro infantil.

Martín Savi, el tenor prodigio argentino que ganó San Remo Junior, actuó ante Maradona y ahora concursa en 'Tu cara me suena 13'

A partir de ahí, Martín Savi comenzó a llamar la atención de los grandes nombres de la industria e inició una exigente etapa de formación en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y en la academia de Valeria Lynch. Antes de cumplir la mayoría de edad, el joven ya había convertido en parte de su día a día exponer su talento ante las grandes masas y someterse constantemente a críticas.

Su salto definitivo a la fama no se dio hasta los 12 años de edad, cuando Julio Iglesias lo invitó a cantar junto a él ante más de 20.000 espectadores en el Luna Park de Buenos Aires. Y en el año 2019, el joven músico se alzó con la victoria en el Festival de San Remo Junior, lo cual le permitió actuar ante el Papa Francisco en el Vaticano interpretando 'Ave María' o ante Diego Maradona en el Partido por la Paz.

Y si bien con apenas 15 años Martí Savi se encontraba en la cima del mundo consolidando su imagen de niño prodigio, en 2022 protagonizó uno de los mayores escándalos de su carrera al ser entregado a la policía por sus propios padres tras estrellar su coche en Palermo bajo la influencia del alcohol y drogas a la edad de 18 años. Tras tomar prestado el coche familiar sin permiso, el argentino chocó contra dos vehículos aparcados y se dio a la fuga al percatarse de un control en carretera.

Su reciente paso por 'Got Talent España' y su último show en Argentina

Sin embargo, 'Tu cara me suena' no es el primer formato español en el que el tenor argentino ha participado. Recientemente, Savi ha estado presente en la fase de audiciones de la nueva temporada de 'Got Talent España', donde el público ha podido disfrutar de una breve carta de presentación del talento que mostrará sin filtros ni barreras en el concurso de Antena 3.

El cantante, que comparte a menudo sus covers con sus más de 486.000 seguidores en Instagram, se despidió de su país antes de instalarse en España para arrancar con las grabaciones del programa con dos shows en el Teatro Avenida de Buenos Aires el pasado 20 y 21 de marzo, encabezando el espectáculo 'Una voz universal'. Ahora, está listo para trasladar esa "madurez artística" que mostraba en sus últimos shows sobre el escenario de 'Tu cara me suena', en su caso estrenándose en la piel del italiano Mika.