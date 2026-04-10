Lío en 'Supervivientes': José Manuel Soto denuncia "violencia" en lo ocurrido con Claudia y Jorge Javier le desmiente

Claudia Chacón ha monopolizado la mayoría de conflictos que se han abordado en la Palapa durante la sexta gala de 'Supervivientes 2026'. La concursante, que fue elegida por sus compañeros para recibir un castigo, debía recolectar 200 almendras y pelar 100 como reto de Poseidón. De no cumplirlo, todo su equipo vería reducida a la mitad la ya exigua dotación semanal.

Pues bien, la joven decidió sabotear esta encomienda como venganza contra sus compañeros; un gesto que ha provocado un sinfín de broncas de alto voltaje que han tenido reflejo en Palapa. Y en mitad de tanta tensión, José Manuel Soto ha tomado la palabra para lanzar una denuncia que ha pillado desprevenidos a los propios miembros de la organización del reality.

"No me gusta levantar la voz, no me gusta discutir, no me gustan las groserías, las cosas desagradables y creo que se puede convivir, discutir, opinar y estar en desacuerdo sin necesidad de que esto sea desagradable ni grosero", ha empezado reflexionando el cantante frente a la actitud de su compañera.

"Esta chica (Claudia) aprovecha estas oportunidades que le pasan por delante para tener un protagonismo que ella piensa que le va a favorecer en el concurso. Es probable que tenga razón, no lo sé. Lo que sí sé es que una cosa es la tensión necesaria en un concurso como este y otra cosa es la violencia", ha clamado José Manuel Soto, elevando el tono de la velada.

"La violencia no tiene por qué ser física, puede ser verbal y gestual. Y aquí está habiendo un poco de violencia verbal y gestual. Y cuidado con eso porque habrá gente que esté viendo el programa que sean niños o adolescentes", ha añadido el andaluz.

Jorge Javier Vázquez corta de raíz: "Por ahí no, José Manuel, por ahí no"

Ante estas palabras, Jorge Javier Vázquez ha saltado como un resorte, desmintiéndole tajantemente y sacando la cara por el equipo de 'Supervivientes': "Me quiero poner muy serio. No es la primera vez que se hace este programa y hay un equipo permanentemente pendiente de lo que sucede en cada momento. Por eso, no me gustaría que se utilizaran palabras que no se ajustan a la realidad".

"Aquí no hay ni violencia verbal ni física. Puede haber modos que no te gusten o agraden, pero desde luego no empecemos a jugar con unas palabras equivocadas. Hay gente muy profesional examinando todo lo que sucede en el concurso. Por ahí no, José Manuel, por ahí no. Podrán existir comportamientos que no te gusten, pero eso no", ha zanjado el presentador.