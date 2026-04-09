'La Promesa', avance del viernes 10 de abril: Una pelea monumental entre Curro y Ángela lo cambia todo

Avance del capítulo 811 de 'La Promesa' y viernes 10 de abril, Pía confronta a Ricardo sobre la entrada del “As de Copas”. Hablando con Petra sospechan que mintió: ¿habrá sido capaz Ricardo de acabar con la vida de Ana? Ángela interpreta como una traición de Curro que las cartas al rey se enviasen sin su revisión. ¡La pelea entre los enamorados es monumental otra vez!

Samuel y María discuten sobre su beso, y ella le confiesa su amor, aunque lo considera imposible. Le propone a Carlo una vida independiente para criar a su hijo. Vera sigue aterrada por la posibilidad de que vuelva su padre, el duque de Carril. Leocadia informa que el Patronato se va a reunir para dilucidar si echan a Martina.

Manuel cuenta a Alonso que ha frenado las intenciones de Ciro de invertir. O eso cree él, porque Ciro ha invertido la dote de Julieta y, además, ha manipulado a la joven que se enfada con Manuel tras sentirse engañada.

Resumen del último capítulo de 'La Promesa' (810)

En el capítulo 810 de 'La Promesa' de este jueves 9 de abril, Ciro cierra en secreto un acuerdo de inversión con el duque de Carril, usando el dinero de la dote de Julieta y despreciando su opinión.

Mientras, Martina sufre un doble revés: el Patronato se niega a hablar con ella y le retiran la invitación a un importante baile. En su angustia, Martina busca refugio en Adriano, acercándose al joven con la clara intención de besarlo.

Curro y Ángela se reconcilian y acuerdan revisar juntos la carta al rey, pero Lorenzo manipula las cartas de Curro y Alonso. Finalmente, Cristóbal se las lleva para enviarlas. María confiesa a Pía que besó a Samuel, aunque luego da un pequeño paso hacia la reconciliación con Carlo al visitar la casa.

Ricardo agradece a Santos su defensa ante Cristóbal, su relación cada vez es mejor. Teresa le habla a Pía de la carta de amor que encontró de Cristóbal y le advierte a él que Manuel protegerá a María.

Pía le confiesa a Petra la razón de su desconfianza en Ricardo: la entrada del “As de Copas” tenía una fecha anterior al asesinato de Ana. Por lo tanto, Ricardo mintió y sí estuvo allí cuando su esposa todavía vivía.