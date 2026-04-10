Avance de 'Sueños de Libertad', próximo capítulo del lunes 13 de abril: Pelayo descubre a Beatriz

En el próximo capítulo de 'Sueños de Libertad', Claudia da el paso y le confiesa su amor a Salva tras disfrutar de su cita, pero el cantinero le destroza al rechazarle y confesarle que está enamorado de otra persona. Después del ridículo, Claudia se refugia en sus compañeras.

Tasio consigue firmar un acuerdo con un nuevo cliente para La Industrial y ser el proveedor exclusivo de productos de limpieza de un grupo de más de treinta talleres. Y para celebrarlo, Damián propone una comida sorpresa para su hijo mientras Carmen se sorprende al recibir una negativa por parte de Paula de cara a la celebración.

Mabel vuelve a casa de los Salazar para cantarle las cuarenta a su padre por haberles engañado durante tanto tiempo y no duda en presionarle para que arregle la situación con Miguel. Tras ello, Pablo decide confesarle a su hijo todo lo que le pasó con Marisol pero lejos de conseguir su perdón, parece que las cosas entre padre e hijo están peor que nunca.

Begoña vuelve a comprobar como Julia desprecia a su abuela y no duda en encararse con Gabriel por haber conseguido manipular a la niña y ponerla en contra de su familia. También Damián muestra su pesar al ver que su nieta no quiere saber nada de ellos y Manuela le aconseja que le escriba una carta para acercarse a ella.

Beatriz se cita con Pelayo para pedirle que por favor no le cuente nada a Begoña sobre su estancia en México y no duda en utilizar sus armas para engañarle y ablandarle el corazón con sus mentiras sobre su pasado. Pero Pelayo decide investigar a la mujer y termina descubriendo que le ha engañado sobre su verdadera identidad. A su vez, Beatriz descubre los problemas matrimoniales de Begoña y Gabriel y que no pasan la noche juntos.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña se veía forzada a aceptar un plan familiar con Gabriel y Julia, algo que no le apetecía nada después de todo lo que hizo el abogado en la comida en honor a Pelayo. También Salva se veía obligado a aceptar una invitación de Claudia sin mucho interés.

Andrés y Valentina seguían dando pasos en su incipiente relación y acordabann una jornada romántica haciendo un picnic en el río. Mientras, ambos compartían complicidad en la oficina justo cuando Gabriel estuvo a punto de pillarles dándose un beso. Por su parte, Paula volvía a mostrar frialdad con Tasio con la intención de poner fin a sus sentimientos por él.

Miguel insistía en no querer saber nada de su padre mientras Nieves mostraba su preocupación por cómo puede afectar todo esto a su hijo. La enfermera le pedía a su hijo que se abra en canal sobre lo que piensa y siente, y él terminaba mostrando su decepción porque su madre no fuera capaz de darse cuenta antes.

Gorito engañaba a Salva sobre su nuevo trabajo y le ocultaba el turbio negocio en el que está metido junto a Álvaro para sacar dinero con la reventa de productos de la fábrica. Mientras Beatriz empezaba a estar en jaque después de que Pelayo le reconozca y aunque ella intentaba evitar sus sospechas, él insistía en su teoría y ella lo confirmaba.

Finalmente, Pablo Salazar trataba de hablar con su hijo pero Miguel insistía en mostrarse completamente cabreado con él. Asimismo, Nieves intentaba que sus hijos perdonen a su padre pero él dejaba claro que no le va a perdonar y confesaba su decisión de marcharse de casa y trasladarse al apartamento del dispensario a vivir.