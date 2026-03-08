Un crimen y un regreso inesperado a 'La Promesa': Avance semanal del lunes 9 al viernes 13 de marzo en RTVE

En el capítulo 789 de 'La Promesa' que emitirá La 1 de RTVE este próximo lunes, 9 de marzo, Ángela cuestiona el relato que Cristóbal le dio sobre su pasado y Leocadia interviene para restarle importancia a sus sospechas y frenar su sugerencia de despido.

Martina y Jacobo mantienen una fuerte discusión que confirma la crisis entre ambos, mientras Adriano intenta apoyar a la joven. María Fernández cuenta a Pía que ya ha explicado a Carlo su relación anterior con Samuel y el lacayo reacciona con dudas sobre el embarazo.

Por su lado, Ciro y Julieta continúan con sus desencuentros en torno al control dentro del matrimonio cuando el muchacho decide firmar la paz con un beso. En el servicio, Pía informa de que la Guardia Civil sospecha de que la muerte de la madre de Santos pudo no ser accidental y él sigue encerrado en su propio duelo… ¿Ha sido un crimen?

Avance de 'La Promesa' del capítulo 790 del martes 10 de marzo

Lorenzo monta una timba en palacio a la que vendrán ilustres invitados, entre ellos, el infame marqués de Andújar. Cristóbal presenta a Leocadia y Ángela documentación sobre su pasado para disipar las sospechas. Martina se centra en presentar su proyecto del refugio ante el Patronato y busca recomponer su posición con Jacobo, aunque la distancia entre ambos persiste.

Julieta y Ciro sostienen sus discusiones habituales sobre la libertad de ella y su relación con el servicio. Leocadia acude a Ciro en son de paz y le dora la píldora para acercarse al muchacho. Carlo pregunta a María Fernández por la paternidad del bebé…. Para colmo, pilla a su novia abrazándose con Samuel. Curro y Ángela aprovechan la timba de Lorenzo para dejar al capitán en ridículo frente a sus invitados: ¡anunciando públicamente su boda!

Avance de 'La Promesa' del capítulo 791 del miércoles 11 de marzo

Lorenzo es humillado por sus amigos tras la jugarreta de Curro y Ángela, quienes celebran haber anunciado su compromiso en la timba de póker. Lorenzo, derrotado, le confiesa a Ciro que Curro lo ha ridiculizado. Mientras tanto, María y Samuel logran calmar a un celoso Carlo, asegurándole que el hijo que espera es suyo.

Santos se derrumba ante Pía, confesando su dolor por la misteriosa muerte de su madre y la ausencia de su padre. Martina, absorta en el proyecto del refugio, rechaza los planes de un molesto Jacobo. A su regreso de Navarra, Manuel tiene un tenso reencuentro con Leocadia y un incómodo cruce con Julieta, a quien esperaba no encontrar…

Avance de 'La Promesa' del capítulo 792 del jueves 12 de marzo

Curro pone al día a Manuel: Ciro ahora gestiona la finca y trata mal a todos, incluida su esposa, Julieta. Como regalo, Manuel les ofrece a Curro y Ángela una estancia en un balneario para evitar a Lorenzo. Sorprendentemente, Ángela consigue el permiso de Leocadia para marcharse. Martina avanza en su proyecto para el Patronato, recopilando historias emotivas de Petra. Sin embargo, al ensayar su presentación con Jacobo, este la critica duramente, dejándola desolada.

Manuel pide perdón a Julieta por su actitud esquiva y esta termina aceptando sus disculpas. La Guardia Civil llega a palacio con noticias para Santos sobre su madre… ¿de qué se trata? Mientras tanto, Cristóbal y Teresa acaban confesando sus sentimientos y reconciliándose con un beso, sin esperar que… ¡Leocadia lo está viendo todo!

Avance de 'La Promesa' del capítulo 793 del viernes 13 de marzo

Leocadia, tras descubrir a Teresa y Cristóbal besándose, exige a Alonso que los despida. ¿Aceptará el marqués? Teresa le revela a Pía su gran secreto: no está casada, Marcelo es su hermano, no su marido. Santos comunica al servicio que la Guardia Civil ha confirmado que su madre fue asesinada durante un robo.

La presentación de Martina conmueve a Adriano y Vera, quienes la animan a ignorar las críticas de Jacobo. Mientras Curro y Ángela disfrutan del balneario, Manuel y Ciro tienen un duro enfrentamiento por Julieta y Curro. Samuel confiesa a Carlo su amor pasado por María para disipar sus celos. Inesperadamente, Ricardo regresa a La Promesa, reencontrándose con su hijo Santos.