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'Supervivientes 2026' se moviliza y anuncia a un nuevo concursante tras sufrir dos grandes bajas

por Pedro Jiménez

'Supervivientes 2026' confirma la entrada de un nuevo concursante para suplir los abandonos de Álex Ghita y Alejandra de la Croix

'Supervivientes 2026' anuncia a un nuevo concursante
'Supervivientes 2026' anuncia a un nuevo concursante | Telecinco

En la tercera entrega de 'Conexión Honduras', Sandra Barneda ha advertido a los espectadores de 'Supervivientes 2026' de la existencia de un pergamino trascendental, que se encontraba custodiado en el interior de una urna en el plató. 

En primer lugar, la presentadora lo ha leído para sí misma, y ha avanzado que se trataba de un "bombazo" que iba a dar un vuelco absoluto a la edición. A posteriori, y a modo de cebo, algunos colaboradores han podido tener el privilegio de descubrir qué decía. 

Y no ha sido hasta el final de la noche cuando se ha revelado a la audiencia el explosivo contenido de ese pergamino, que recogía que "muy pronto" se va a incorporar un nuevo concursante de pleno derecho a la aventura de 'Supervivientes 2026'.

Por el momento, no se ha desvelado la identidad de la persona que va a poner rumbo a Honduras, pero este movimiento era de esperar teniendo en cuenta que el reality de Telecinco ha sufrido dos grandes bajas: la de Álex Ghita y Alejandra de la Croix, que ha dicho adiós al formato este domingo.

Aunque el interrogante ha quedado en el aire, esa incorporación se producirá previsiblemente esta semana, en la cuarta gala del jueves con Jorge Javier Vázquez. Y su alistamiento al casting provocará un meneo necesario a 'Supervivientes 2026'.

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Sobre la firma

Pedro Jiménez

Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.

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