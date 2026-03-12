'Supervivientes 2026' come terreno en la parrilla de Telecinco cuando está a punto de cumplir su primera semana en antena y amplía su presencia a la franja del late night en la noche de los miércoles y sábados.

Tras anunciarse la guía de programación del próximo sábado, 14 de marzo, la cadena ha desvelado que se retira la reposición de 'Casados a primera vista' que se venía emitiendo después de 'Got Talent' desde finales de enero.

Ante el sustancial tirón del reality de parejas, Mediaset decidió reemitir una versión reducida del capítulo de la semana tras concluir las audiciones del talent multidisciplinar conducido por Santi Millán. Y los datos eran aceptables, moviéndose entre el 7% y 8% de cuota.

Sin embargo, el sábado pasado, la redifusión de 'Casados a primera vista' se desplomó a un 4,9%. Claro está que no le benefició en nada que 'Got Talent' cayera a mínimo histórico con un desastroso 8,4%, siendo quinta opción del público.

Por eso, Telecinco ha optado por cambiar su estrategia colocando el resumen diario de 'Supervivientes 2026' después de la novena gala del talent show y en el lugar que hasta ahora ocupaba esa repetición de 'Casados'. Concretamente se ofrecerá de 00:50 a 02:00 horas.

Así, se repetirá la hoja de ruta seguida este miércoles, 11 de marzo, pues tras la emisión del penúltimo capítulo de la serie 'Pura Sangre' la cadena de Fuencarral lanzó el cuarto resumen diario del reality aventurero (de 00:45 a 02:00 horas). Se saldó con un 7,8% de share, nada mal teniendo en cuenta que, antes, la ficción se hundió a mínimo con un 7,5%.

Con todo, Telecinco refuerza la presencia de 'Supervivientes' en su programación más allá de sus tres emisiones en directo semanales: 'Conexión Honduras' los domingos (22:00 horas), 'Tierra de Nadie' los martes (23:00 horas) y la gala de los jueves (21:45 horas).