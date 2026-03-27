'Supervivientes 2026' anuncia la expulsión de un concursante con carácter directo y definitivo

'Supervivientes 2026' se prepara para su primera expulsión definitiva, que tendrá lugar este próximo domingo, 29 de marzo, en 'Conexión Honduras'. Uno de los cuatro habitantes de Playa Destino -Borja Silva, Darío Linero, Marisa Jara o Gabriela Guillén- será eliminado sin posibilidad de más oportunidades.

Antes de conocer la decisión de la audiencia mediante un televoto express que se abrirá en le transcurso de la noche, los cuatro supervivientes afrontarán un exigente y decisivo juego de líder, cuyo ganador alcanzará la inmunidad y quedará, por ende, fuera de peligro.

A continuación, se pondrá en marcha la votación a través de la app de Mediaset Infinity, en la que los telespectadores decidirán, entre tres de ellos, quién finaliza su participación en 'Supervivientes 2026' de manera irrevocable y regresa a España con billete directo.

Además, la gala dominical de 'Supervivientes' acogerá una nueva 'Batalla de Titanes' con juegos clasificatorios que afrontarán los robinsones de playa Victoria y Derrota. El ganador final se hará con una jugosa recompensa y se someterá a 'Los Dilemas de los Dioses', debiendo decidir qué hacer con ella en base a las distintas propuestas que le planteará Poseidón a la hora de repartirla.

Por último, ambos equipos se reunirán un domingo más en la asamblea de 'El Consejo de los Dioses' para abordar las dificultades de su convivencia y su supervivencia en una velada que dará a conocer la identidad de la nueva concursante que pondrá rumbo a los Cayos Cochinos para incorporarse a la aventura.

Se trata de una mujer muy famosa y de fuerte carácter que promete revolucionar la vida en Cayos Cochinos y que tiene relación con uno de los supervivientes que vive actualmente en la playa. "Su nombre es un auténtico bombazo", avanzó Jorge Javier Vázquez.