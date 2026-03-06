Shock en 'Supervivientes 2026' por lo que se ha visto con Alberto Ávila antes de su salto desde el helicóptero

'Supervivientes 2026' pasará a la historia por ser la primera edición del reality en la que participa un atleta paralímpico. Alberto Ávila se convierte en el primer concursante con discapacidad física de la historia de 'Supervivientes'. Nació con una malformación en la pierna derecha que le llevó a su amputación cuando tan solo tenía tres años de edad. Un varapalo que, lejos de hundirle, provocó que creciera con un afán de superación insuperable, tomándoselo con humor como demuestra siempre en sus vídeos en redes sociales.

Y su salto del helicóptero era muy esperado. Nada más conectar con él, el deportista se ha mostrado muy ilusionado con esta oportunidad. "Estoy emocionadísimo, estoy cumpliendo un sueño, esto es una locura", le reconocía Alberto a Jorge Javier. "Eres el primer atleta paralímpico en participar en 'Supervivientes'", le comentaba el presentador. "¡Vamos!", gritaba él a modo de celebración.

"¿Qué es lo que te da más miedo de la experiencia?", le cuestionaba Jorge Javier. "Seguramente pasar hambre porque no se lo que es, los animales 100% y las heridas en el muñón y la lluvia, la lluvia va a ser una criminalidad", le contestaba Alberto Ávila.

"Te estás convirtiendo en ejemplo y referente para muchísima gente", le recordaba Jorge Javier. "Es un sueño te lo juro, no me salen ni las palabras", aseveraba él. "Estamos muy emocionados por tenerte y estoy seguro de que muchas personas dirán al verte que es es posible enfrentarse a muchas cosas y aquí estás tú para demostrarlo, muchísimas gracias", le terminaba diciendo Jorge Javier.

Antes de saltar, Alberto Ávila se refería a sus padres y a su gente. ""Me acuerdo mucho de mis padres, mi padre que se acaba de jubilar, 50 años en la misma empresa, de mi madre, de mis amigos", comentaba. Y antes de hacer un gran salto, Alberto Ávila lanzaba un mensaje de inclusión. "Este salto va para todas las familias de España que al igual que mis padres sufrieron por mi discapacidad, os mando este mensaje: inclusión, normalización, por vosotros representando en este reality", decía muy emocionado.

Asimismo, en el vídeo de presentación, Alberto Ávila ha repetido que no quiere que se le trate diferente y que quiere ser uno más como el resto de sus compañeros. "Voy a romper todos los estereotipos que tiene la gente con la discapacidad. Basta ya de la pena, basta ya del pobrecito, no quiero que se me adapten las pruebas y quiero ser uno más", sentencia el concursante.

Lluvia de aplausos a Alberto Ávila y su mensaje de inclusión en 'Supervivientes'

