RTVE cambia su programación: 'Trivial Pursuit' salta con una versión diaria a la tarde en tándem con 'Cifras y Letras'

Tras un mes ofreciendo 'Trivial Pursuit' en maratón la noche de los viernes en La 1, parece que RTVE ha tomado una decisión definitiva con el concurso que presenta Egoitz Txurruka. Así, la cadena pública ha decidido trasladar el formato a las tardes de La 2 para sacarle mucho más partido en un movimiento estratégico.

Por un lado, RTVE sigue reforzando la parrilla diaria de La 2 con producción propia y apostando fuertemente por los concursos junto a 'Saber y ganar', 'Cifras y letras' así como las reposiciones de 'El cazador' y el reciente estreno de 'Captcha, no soy un robot' en el prime time.

Y por otro, con el salto de 'Trivial Pursuit' a La 2, La 1 se librará seguramente del concurso en el prime time de los viernes antes de la llegada de 'Tu cara me suena' tratando de relanzar sus audiencias en dicho prime time pues el resultado del concurso ha sido un gran fiasco.

Queda por ver ahora que hará La 1 con su noche de los viernes a partir de la próxima semana, pues este viernes aún ofrecerá un maratón con cinco nuevas entregas del concurso de Egoitz Txurruka. En este sentido, La 1 podría apostar por este día para estrenar algunas de sus nuevas ofertas como 'El juicio' con José Luis Sastre o 'Se nos ha ido de las manos' con Carles Tamayo.

Con el salto de 'Trivial Pursuit' a La 2, la cadena modificará su programación de tarde a partir del próximo lunes para hacer un hueco al concurso a partir de las 20:30 horas justo después de 'Sukha' y antes de la reposición de 'Cifras y letras', que se mantendrá en torno a las 21:15horas. Con ello, la adaptación del célebre juego de mesa tomará el relevo al documental 'Limpia y ordena'.

Así quedará la programación de tarde de La 2 desde el lunes 23 de marzo:

13:30h - 'El Cazador' (reposiciones)

- 'El Cazador' (reposiciones) 15:30h - 'Saber y ganar'

- 'Saber y ganar' 16:20h - 'Documentales'

- 'Documentales' 17:45h - 'Malas lenguas'

- 'Malas lenguas' 19:35h - 'Sukha'

- 'Sukha' 20:30h - 'Trivial Pursuit'

- 'Trivial Pursuit' 21:15h - 'Cifras y letras'

Las audiencias de 'Trivial Pursuit' en el prime time de La 1

Como ya hemos dicho, el periplo de 'Trivial Pursuit' en el prime time de los viernes de La 1 ha sido un auténtico fiasco pese a emitirse a modo de maratón con entre tres, cuatro o cinco entregas de estreno por noche. Sin embargo, el concurso no ha conseguido moverse entre el 6 y el 8%.