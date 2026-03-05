¿Quién es Toni Elías, concursante inesperado de 'Supervivientes 2026' y una leyenda del motociclismo?

'Supervivientes 2026' contará con la participación de un campeón mundial de motociclismo como Toni Elías, que se suma a un casting de lo más variopinto. A sus 42 años, el expiloto da un giro radical a un carrera y se embarca ilusionado en esta nueva aventura que tiene por delante.

Es un nuevo y vertiginoso reto en la vida del catalán: su primer reality. Y lo encara dispuesto a demostrar que es un luchador incansable. Toni Elías tiene una gran carrera internacional de motociclismo. El deportista español fue el primer campeón mundial de la categoría Moto2 en el año 2010.

Además, el concursante de 'Supervivientes 2026' es muy recordado por su histórica victoria en MotoGP en el GP de Portugal 2006. Ya el 2022, tras casi 23 años dedicado en cuerpo y alma al motociclismo, decidió poner fin a su carrera como piloto profesional.

Ahora, al de Manresa se le presenta un enorme desafío por delante: participar en un programa de televisión tan extremo como 'Supervivientes' a pesar de las consecuencias de sus numerosas lesiones físicas durante su carrera; incluyendo fracturas de fémur en 2007, operaciones en mano y pie en 2010 y el síndrome compartimental, una afección caracterizada por un aumento de presión dentro de un espacio muscular cerrado.

Sin embargo, ninguna vicisitud puede con él y por eso ha dicho 'sí' a este proyecto. "Mi vida siempre está llena de retos y este es nuevo reto, algo importante para mí y me gustaría conseguirlo. Y a partir de aquí, a lucharlo, a darlo todo", sentenció en su vídeo de confirmación.

Sus puntos fuertes para afrontar 'Supervivientes 2026' es que es "cabezota", "disciplinado", "trabajador" y no para hasta lograr sus objetivos marcados. Los débiles son echar de menos a la familia, que no le gustan "los animales que se arrastran por el suelo", pasar hambre y pelearse con los compañeros. Algo que no duda que pasará.