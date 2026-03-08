¿Quién es Maica Benedicto, concursante de 'Supervivientes 2026' con una fobia que polemiza su participación?

Maica Benedicto es una de las concursantes confirmadas de 'Supervivientes 2026'. La murciana, que tiene 27 años de edad, se dio a conocer por su participación en 'Gran Hermano 19'. También estuvo en 'GH DÚO 3', donde fue subcampeona, y en 'Los vecinos de la casa de al lado', reality de Mediaset Infinity que ganó.

Estas incursiones televisivas las ha combinado con sus trabajos como colaboradora en diferentes programas de televisión y como influencer para los miles de seguidores que acumula en sus redes.

Ahora, la joven quiere vivir esta aventura extrema y ponerse a prueba. "Esto es toda una aventura para mí, la quiero aprovechar al máximo porque me quiero demostrar a mí misma y a todo el mundo que me subestima por tener una personalidad dulce que se puede ser dulce y sacar su lado más duro para llegar a tu mejor versión", sentenció en su vídeo de presentación.

Maica Benedicto piensa exhibir su carácter y su marcada personalidad. Por su peculiar forma de ver la vida y sus múltiples fobias, la aventura de 'Supervivientes 2026' supondrá para ella un durísimo desafío que está dispuesta a afrontar. Recordemos que Maica no soporta los bichos ni las bacterias, por lo que el reto va a ser de aúpa. "Sé que esto va a ser un crecimiento personal enorme para mí", sostiene la concursante.

Maica Benedicto, que era visitadora médica y también tenía experiencia como modelo, saltó a la fama por su participación en 'GH19', donde ya demostró su incapacidad para vivir con suciedad a su alrededor. La limpieza es algo con lo que no negocia, lo cual será un gran escollo en su convivencia y supervivencia.

"No sé dónde me meto, pero lo que sé es que lo que empiezo lo termino", promete ante quienes le infravaloran y piensan que va a abandonar el concurso a la primera de cambio. Admite su "miedo terrorífico", pero cree que pueden pesar más sus puntos fuertes, que son la superación, su fácil adaptación, que afronta los problemas de cara y que es auténtica: "Voy a por todas, no me subestiméis".