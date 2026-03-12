¿Quién es Jaime Astrain ('Supervivientes 2026'), pareja de un conocidísimo rostro televisivo y antiguo futbolista?

'Supervivientes 2026' contará en su casting oficial de concursantes con un ex futbolista, colaborador de Josep Pedrerol en 'El Chiringuito' y con experiencia en otros realities. Hablamos de Jaime Astrain (38 años), que además ha desarrollado carrera en el mundo del modelaje.

Tras formarse en la cantera del Atlético de Madrid y jugar en equipos como el Pontevedra B. Córdoba CF, Real Jaén CF, el nuevo concursante de 'Supervivientes' se vio obligado a retirarse del fútbol a los 27 años. Su trayectoria futbolística se truncó por varias lesiones. Así, dio un giro a su vida profesional y comenzó su carrera como modelo internacional y, en paralelo, como tertuliano de televisión.

Después de retirarse de los campos de fútbol, Jaime Astrain encontró un hueco en la tertulia de Josep Pedrerol, siendo uno de los colaboradores de 'El chiringuito de Jugones' en Mega. En este espacio se ha curtido (y mucho) televisivamente hablando.

Como apuntamos, se ha rodado en formatos de telerrealidad. En 2023, Jaime participó en el reality 'Traitors España' en HBO Max, llegando incluso a la final y quedándose en quinta posición. En este programa demostró su vena estratega, fundamental en un concurso como 'Supervivientes 2026'.

Un año después, entre 2024 y 2025, participó en 'Baila como puedas', el talent de baile que presentó Anne Igartiburu en La 1 de TVE, convirtiéndose en el ganador junto a su pareja, Santiago Granizal. Además, Jaime Astrain es pareja de Lidia Torrent, rostro muy conocido en televisión que saltó a la fama principalmente por haber sido la camarera de 'First Dates'. Ambos tienen una hija en común que nació en el año 2022.

Astrain cree que 'Supervivientes 2026' servirá para que se reconozcan su fortaleza y su capacidad de lucha. "No tengo ningún miedo, pero lo que sí que tengo son muchísimas ganas de ponerme a prueba, superarme a mí mismo, competir en cada prueba y vivir una experiencia única", aseguró en su vídeo de presentación.

De cara a esta colosal aventura, sus puntos fuertes son que es muy competitivo, tenaz, cabezón, persistente y una persona a la que le encantan los retos. En cambio, no sabe si va a dormir bien y eso le frustra mucho. Jaime se considera muy sensible y necesita el cariño de su familia, otro hándicap más. También afirma que no lleva nada bien las injusticias.