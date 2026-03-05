¿Quién es Ingrid Betancor, pareja de un conocido futbolista y nueva concursante de 'Supervivientes 2026'?

Ingrid Betancor (40 años) es una periodista, empresaria y creadora de contenido canaria muy conocida en el ámbito deportivo. Está muy ligada al deporte debido a su trabajo periodístico en el Athletic de Bilbao.

Además, está casada con el exfutbolista Ibai Gómez, del Deportivo Alavés, con el que tiene tres hijos. Dejarles en España será, posiblemente, lo que peor lleve de concursar en 'Supervivientes 2026'. Aun así, tiene claro que esta aventura no se le va a resistir.

"Creo que es un momento en el que asumir un reto personal es necesario, así que afronto esta nueva aventura y experiencia con muchísimas ganas y muchísima ilusión. Soy una persona muy competitiva a la que le encanta sacar el máximo de cada experiencia y a la que le encanta también ponerse a prueba", explicó Ingrid en su vídeo de presentación.

Ingrid Betancor tiene un desafío que superar en Honduras: "Mi mayor reto va a ser conmigo misma porque soy una persona a la que le gusta tener todo controlado y, si hay algo claro en Supervivientes, es que no puedes controlar absolutamente nada". Será, por tanto, su mayor o uno de los mayores hándicaps en la isla hondureña.

Tras contar historias delante de la cámara durante años, Ingrid Betancor decidió apartarse de los focos para formar una familia junto al exfutbolista del Athletic Club Ibai Gómez. Se ha convertido en una importante creadora de contenido sobre moda y maternidad y ahora regresa a la televisión para enfrentarse a su mayor desafío físico y mental.

Ingrid asegura que está "muy preparada" para 'Supervivientes 2026', ya que físicamente tiene una condición inmejorable y, por eso, va dispuesta a ganar todas las pruebas que pueda. En cambio, como punto débil, las cucarachas. Tiene fobia, lo cual es un gran problema debido a que es temporada alta de este insecto en Honduras.