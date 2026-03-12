¿Quién es Gerard Arias, concursante de 'Supervivientes 2026' con varias cuentas pendientes con 2 compañeras?

Gerard Arias tiene 32 años, procede de Tomelloso (Ciudad Real) y es conocido por el gran público por ser protagonista de las dos últimas ediciones de 'La Isla de las Tentaciones'. Primero, como pareja y, después, como soltero VIP. En ambas participaciones destacó por su capacidad de seducción y su carácter.

En la última temporada mantuvo un idilio con Claudia Chacón, con quien ahora no tiene una buena relación y con la que se verá las caras en los Cayos Cochinos de Honduras, pues ella también es concursante oficial. Su reencuentro va a ser de alto voltaje para este luchador con alto espíritu competitivo, y la convivencia se augura muy complicada.

"Tengo muchas ganas de ir. Desde que empecé en la tele y, antes, siempre ha sido mi objetivo y mi sueño llegar a este programa que creo que es un programa que te lleva a límites que no te llevarías en la calle y que te hace ver hasta dónde puedes llegar", afirmó Gerard Arias en su vídeo de confirmación.

No obstante, confiesa que tiene una fobia: las arañas, unos arácnidos que campan a sus anchas por las playas de Honduras. Ver una tarántula será motivo para entrar en pánico. Por lo tanto, el manchego tendrá que superar ese gran miedo si quiere permanecer el máximo tiempo posible en 'Supervivientes 2026'.

Por otro lado, Gerard Arias es bombero y empresario. Aunque estas facetas han quedado en un segundo plano con sus constantes incursiones televisivas. El nuevo concursante de 'Supervivientes' participó también en la segunda edición de 'Los vecinos de la casa de al lado', donde permaneció 84 días, y consiguió alzarse con el puesto de tercer finalista.

Ahí conoció a Maica Benedicto, con la que siempre ha mantenido un tira y afloja a nivel sentimental. Desde que coincidieron en ese formato hubo un acercamiento entre ellos que hizo aumentar los rumores de una posible relación. En Honduras, también se verá las caras con ella, completándose así un triángulo interesante y explosivo entre él, Maica y Claudia.

Sus puntos fuertes para enfrentarse a 'Supervivientes 2026' es que ha hecho deporte toda su vida, lo cual juega a su favor para las pruebas físicas, que lleva bien el estar encerrado y aislado, que tiene una alta capacidad de adaptación y una personalidad fuerte que hace que nadie le achante. El punto débil es que se considera una persona muy inocente. Se fía mucho de la gente y eso a veces le juega malas pasadas.