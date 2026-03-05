¿Quién es Aratz Lakuntza ('Supervivientes 2026'), un campeón del mundo que aspira a ser la mayor bestia en pruebas?

Aratz Lakuntza es un deportista de élite, natural de San Sebastián (Guipúzcoa), que a sus 26 años de edad se alzó como Bicampeón del Mundo en Carreras de Obstáculos (OCR). Se trata de un hito para un joven deportista que comenzó a prepararse en esta disciplina apenas un año antes de alzarse con la victoria.

El participante vasco aterriza en 'Supervivientes 2026' con la misión de poner en valor su excelente preparación física y mental, ofrecer el máximo rendimiento en las pruebas y desplegar todo su espíritu competitivo, que es asombroso. Es entrenador personal, se define como una persona muy exigente y con carácter cuando compite, y no se anda con reparos ante las cámaras ni frente a la convivencia.

Si echamos un vistazo a su cuenta oficial de Instagram, comprobamos que, con Aratz Lakuntza, 'Supervivientes' ya tiene a su mayor titán para las pruebas a las que se tendrán que enfrentar los concursantes. Retos a los que este año se dará mayor peso si cabe.

El atleta se lanza de lleno a la aventura más grande de su vida y afronta con muchas ganas el nuevo desafío porque quiere darlo todo y más en Honduras. "Hace poco participé en un reality de supervivencia en el que se me quedó una espina clavada, por lo que cojo esta nueva aventura con muchísima ilusión y sobre todo para demostrarme a mí mismo hasta dónde puedo llegar", declaró en su vídeo de confirmación.

Efectivamente, 'Supervivientes 2026' no será su primera incursión en un concurso. Aratz Lakuntza fue la estrella de la anterior edición de 'El Conquistador del Caribe' en la ETB, la cadena autonómica vasca. Durante su trayectoria en este formato de supervivencia demostró ser todo un portento. Aratz se convirtió en uno de los claros favoritos para ganar la edición 2025 del reality vasco, pues conquistó al público con sus impresionantes exhibiciones en las pruebas, con su descomunal destreza física y su incuestionable alma de líder.

No obstante, a pesar de ser uno de los candidatos a alzarse con el triunfo, antes de la final cayó en una prueba que fue tildada de "imposible" desde el punto de la física. Las redes se llenaron entonces de críticas contra 'El Conquistador', considerando que su eliminación fue un auténtico "robo". Es precisamente por ello por lo que Aratz Lakuntza dijo que "se me quedó una espina clavada" en su vídeo de presentación. Ahora, en 'Supervivientes 2026' promete sacársela y dejar a la audiencia de todo el país sin palabras.

Como atleta y deportista de élite desembarca en Honduras para "reventarla": "Soy muy competitivo. Si estás en mi equipo y me demuestras, te apoyaré, pero si no me demuestras, no estás en mi equipo", sentencia alto y claro. Es decir, para él, o aportas o apartas.