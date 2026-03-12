Alvar Segui tiene 30 años y es nieto del mítico explorador, periodista y documentalista Miguel de la Quadra-Salcedo. El joven lleva en la sangre su pasión por los viajes, la aventura y la fotografía. Ahora, suma un nuevo reto embarcándose en la aventura de 'Supervivientes 2026'.

Sin miedo a nada, este trotamundos está dispuesto a vivir al máximo la aventura y a dejar bien en alto su apellido. El atractivo joven honrará el legado familiar en el concurso más extremo de Telecinco y aspira a ser uno de los perfiles más singulares y sorprendentes de la presente edición por su particular personalidad.

Hijo de Sol de la Quadra-Salcedo, Alvar tiene un enorme parecido físico a su abuelo, que fue toda una leyenda de la televisión en España, un fanático seguidor de todo lo relacionado con el descubrimiento de América y, además, un muy destacado deportista que llegó a participar incluso en los Juegos Olímpicos de Roma en el año 1960.

Alvar Segui de la Quadra-Salcedo atesora la misma pasión que su abuelo por los viajes y por el mundo audiovisual. La lleva en el ADN. El joven, que resalta también por su gran atractivo físico, considerado todo un galán, se define como curioso, entusiasta y enérgico. Valores muy interesantes para una experiencia tan épica e intensa como 'Supervivientes 2026'.

Como demuestra en sus redes sociales, Alvar ha heredado ese espíritu viajero y explorador, honrando la memoria de Miguel de la Quadra-Salcedo y manteniéndola muy viva siempre que puede tras su fallecimiento en 2016. De hecho, se encuentra involucrado en la divulgación nacional e internacional de su histórica figura.

Además de ser un viajero empedernido y un apasionado del surf, Alvar Segui de la Quadra-Salcedo es fotógrafo, diseñador gráfico, ilustrador, productor audiovisual y tiene estudios en Dirección de Cine por la Universidad del Sur de Gales.

Eso sí, el futuro concursante de 'Supervivientes 2026' no cuenta con recorrido televisivo. El reality hondureño será su primera gran incursión en TV y el hecho de que Alvar se trate de todo un desconocido en este ámbito permite que sea un perfil a descubrir.

Sus puntos fuertes son "todo lo relacionado con la aventura, el fuego, la pesca y hacer refugios". En cambio, sus debilidades pueden ser la convivencia y que no es capaz de quedarse en un mismo sitio durante mucho tiempo: "Tengo que estar constantemente descubriendo y no me van a dejar ir nadando hasta la costa de América. Voy a tener un problema con eso".