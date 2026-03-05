¿Quién es Álex de la Croix, actriz de 'La que se avecina' y la concursante de 'Supervivientes 2026' más aguerrida?

'Supervivientes' ha pescado en el reparto de 'La que se avecina' para el casting de esta edición 2026. Hablamos de Álex de la Croix, que es actriz, creadora artística, activista LGTB, gestora cultural y modelo.

La gaditana, de 32 años de edad, se catapultó a la fama definitivamente tras formar parte del elenco de la popular comedia de los hermanos Caballero. Se incorporó a partir de la decimotercera temporada interpretando el personaje de Karma; una instagramer que comparte piso con Giorgi y Andy en el famoso edificio de la serie de Telecinco.

Pero aunque Álex de la Croix alcanzó la popularidad gracias a su labor interpretativa en 'La que se avecina', ha hecho otros trabajos en el cine y en el arte performativo. En la gran pantalla se le conoce por 'Te estoy amando locamente', una película dramática LGTB del año 2023 que estuvo dirigida por Alejandro Marín, o 'Domingo de Gramos' (2025) y 'Privilegiada' (2021), cintas en las que, además, fue directora y guionista.

Como ella misma ha afirmado en su presentación, llega a 'Supervivientes 2026' dispuesta a ponerse a prueba y superar todos sus fobias, que en realidad y a priori no son muchas. Pese a que admite que odia el frío y madrugar, dos hándicaps que van a marcar (y mucho) tanto su convivencia como la supervivencia, no es una persona de miedos.

"Yo soy una persona que no tiene muchos miedos aparentemente, pero me quiero poner a prueba al máximo", aseguró. Y lo cierto es que Álex de la Croix tiene cierta experiencia en esto de la supervivencia y los retos extremos. Hay que recordar que en el 2024 participó en 'Pekín Express', en su edición para HBO Max, junto con su amigo Guillermo Camas.

"Aquí todo el mundo tiene miedo al agua, al helicóptero, a los bichos y a todo. Yo siento que no lo tengo. Se me dan muy bien los saltos, bucear, hacer fuego y no tengo miedo a las arañas o las serpientes. De hecho, me gustaría encontrarme con una boa rosada, que son endémicas de Honduras. Lo mismo, cuando llegue allí, estoy llorando al segundo día con que me quiero volver a casa, pero de momento voy tranquila", declaró Álex.