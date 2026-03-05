¿Quién es Alberto Ávila, 1º concursante sin pierna en 'Supervivientes 2026' con una impactante historia detrás?

El atleta paralímpico Alberto Ávila (29 años) forma parte del grupo de valientes que se ha embarcando en la aventura de 'Supervivientes 2026'. Además de ser un deportista de élite, es creador de contenido y suma un millón y medio de seguidores entre Instagram y TikTok.

Alberto se convierte en el primer concursante con discapacidad física de la historia de 'Supervivientes'. Nació con una malformación en la pierna derecha que le llevó a su amputación cuando tan solo tenía tres años de edad. Un varapalo que, lejos de hundirle, provocó que creciera con un afán de superación insuperable, tomándoselo con humor como demuestra siempre en sus vídeos en redes sociales.

Desde que era muy pequeño, Alberto Ávila ha tenido que aprender a vivir sin su pierna derecha, y precisamente ese afán de superación le ha encumbrado a conseguir 12 títulos de Campeón de España y a participar en varios campeonatos mundiales.

Sus entrenamientos constantes y su preparación física le han llevado a convertirse en atleta paralímpico de alto nivel en la categoría T64 (para atletas con amputación o malformación de una extremidad inferior que corren con prótesis). Su especialidad son las pruebas de velocidad de 100 y 200 metros. De hecho, es Subcampeón de Europa (Polonia 2021) en 200m y cuarto en el Mundial de París 2023.

En la actualidad, Alberto Ávila es uno de los atletas de élite en el equipo español de atletismo paralímpico. Por otro lado, también ha hecho sus pinitos en el mundo de la interpretación siendo parte del reparto de la serie 'Olympo' de Netflix al dar vida al personaje de Miqui.

"Mi objetivo principal en el programa es que la gente no me pregunte: '¿puedes?' Todos me preguntan si voy a poder saltar del helicóptero, si voy a poder hacer la noria infernal, si voy a poder estar sin comer y si voy a poder superar los problemas con el muñón", declaró en una entrevista en el programa 'Fiesta' de Telecinco.

Y es que Alberto Ávila no quiere tener ningún tipo de privilegio o trato de favor por su condición. "Voy a reventar todos los estereotipos, las personas con discapacidad también podemos. Y voy a hacer historia, primer concursante sin pierna en toda la historia de 'Supervivientes'", sentenció en ese sentido en su vídeo de confirmación.

"Voy a dar el cien por cien, soy muy competitivo, tengo mucha resiliencia mental y estoy acostumbrado a entrenar muy duro", destaca sobre sus puntos fuertes para afrontar la experiencia de 'Supervivientes 2026'. En cambio, sus puntos débiles son los animales: "Los insectos, arañas, escorpiones...".

Una de las preguntas más repetidas por sus cientos de miles de seguidores es si hará uso de prótesis en el concurso y cuál empleará. Por ello, el deportista de élite realizó un vídeo explicativo. Alberto Ávila contó que le han fabricado dos prótesis: "Una en Terra, la principal, con la que voy a saltar del helicóptero si salto sin pierna. Y luego, otra, que es la XT Pro Flex, que va a estar de reserva. Por si se parte, la destrozo o por si me cuelgo de una liana y me voy al suelo, aquí tenemos la secundaria".

Como apuntamos, Alberto Ávila desea ser uno más y no quiere tener ventajas o tratos distintos con respecto a sus compañeros de aventura. "Quiero ser un participante más. Si puedo, lo hago y si no puedo, voy a ser honesto y lo voy a decir. Porque si no dirán que ya está el pobrecito al que le están adaptando las pruebas para que gane. No quiero eso, pero creo que el 95% de cosas las voy a poder hacer", aseveró en una entrevista reciente para el periódico Marca.

Y en declaraciones al citado medio puso sobre la mesa sus objetivos: "Yo voy a ganar. Y si la gente no se lo cree, verá que voy a dar el 100%. Pero sobre todo quiero lanzar un mensaje de inclusión. Para ir a este concurso la gente tiene prejuicios. Quiero reventar los prejuicios que tiene la gente. Si yo no pudiese, no estaría tan loco de ir. A una persona que no me conozca, cuando me vea, le explota la cabeza", sentenció.

Si bien, Alberto Ávila irá tremendamente preparado a 'Supervivientes 2026' para ser el mejor y minimizar posibles limitaciones: "Estoy acostumbrado a tener una disciplina. Entreno de lunes a sábado y tengo la mentalidad de trabajar por un objetivo como un Campeonato del Mundo, unos Juegos Paralímpicos o, ahora, ganar el premio de 'Supervivientes'. Me voy a levantar cada día diciendo: 'soy uno de los elegidos y no puedo defraudar a la audiencia'".