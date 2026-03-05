¿Quién es Alba Paul, mujer de Dulceida y concursante de 'Supervivientes 2026' con un desconocido pasado televisivo?

Alba Paul (38 años), influencer y pequeña empresaria, es concursante de 'Supervivientes 2026'. Con más de un millón de seguidores en Instagram, se convirtió en un rostro muy reconocido por su relación con Aida Doménech, más conocida como Dulceida.

Fue en 2015 cuando ambas anunciaron su amor. Tras darse el 'sí quiero' anunciaron su ruptura pero, un año después, volvieron a darse una oportunidad. Tanto es así que, en 2024, ambas dieron un paso más allá al convertirse en madres de su primera hija.

El de Alba Paul se trata de un fichaje totalmente inesperado teniendo en cuenta que, a lo largo de toda su carrera en redes, el dúo de influencers se ha mostrado alejado y ajeno al mundo de la telerrealidad en la televisión convencional. No obstante, Alba ya ha podido exhibir su fortaleza física y mental en diferentes formatos de aventuras.

Primero, probó suerte en 'Time Zone' en HBO Max y posteriormente en la última edición de 'Pekín Express' que emitió la misma plataforma, donde participó con su cuñado, Álex Doménech, convirtiéndose en los ganadores. Si bien, 'Supervivientes 2026' es el reto definitivo para ella, y también lo piensa ganar.

Se define como una persona "muy competitiva" y "mujer de carácter", y su objetivo es batir a todos sus adversarios. Esta mentalidad precisamente ya la demostró en 2024 en esa mencionada incursión en 'Pekín Express', lo cual le hace ser un fichaje muy interesante y un temor para el resto de participantes.

"Esto es la locura más grande que voy a vivir, pero necesito hacerlo, quiero ponerme a prueba", declaró Alba Paul en su vídeo de confirmación. Y advirtió a navegantes: "Soy una persona súper competitiva, mujer de carácter". De modo que su participación no pasará inadvertida.

A la hora de afrontar este desafío extremo que es 'Supervivientes 2026', Alba Paul destaca como puntos fuertes que es muy observadora, que no se las meten dobladas, que es altamente competitiva, que no para hasta lograr sus propósitos y que posee un don de gentes. Su debilidad reside en lo físico, porque muchos de sus contrincantes son atletas, en la falta de comida y en la añoranza hacia Dulceida y su hija.