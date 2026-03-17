Nacho Abad se mete en otra polémica y varios colaboradores ponen el grito en el cielo: "Se os está yendo la cabeza"

'En boca de todos', el programa de Nacho Abad, se ha hecho eco este martes del "enfado monumental" de los hinchas del Real Madrid, hartos de la irrupción de los influencers en los estadios "burlándose de los jugadores y cachondeándose del fútbol". Y ha puesto en el disparadero a Marina Rivers y Lola Lolita tras el reciente vídeo publicado en el Santiago Bernabéu.

Y para "repartir", el espacio de Cuatro ha invitado al terraplanista y negacionista futbolista Javi Poves, que lamentablemente se ha convertido en una voz autorizada para el magacín de Cuatro. "Viene preparado para dar collejas", ha avisado el presentador con sorna, pues ya saben que este espacio de Mediaset se nutre fundamentalmente de la polémica y de los desencuentros.

Antes de darle cancha a Poves, 'En boca de todos' ha emitido una pieza en la que se ponía en contexto a los espectadores y se colocaba en la picota a Marina Rivers y Lola Lolita. "Influencers con millones de seguidores que ahora resultan ser fanáticas futboleras. La imagen que se repite cada vez con más frecuencia. Chicas, con un claro perfil en redes, que asisten a partidos importantes", decía la voz en off del vídeo con un cierto tufo clasista.

A la par, en esa misma pieza audiovisual el programa ha dado voz a algunas de las más burdas críticas que han recibido las dos creadoras de contenido: "Tienen dos neuronas y están echando un combate a ver cuál sobrevive de las dos". En definitiva, un altavoz a los comentarios en los que se les estaba ridiculizando.

"¿A ti qué te parece que las influencers empiecen tiki tiki (bailando) y se pongan a comentar el fútbol como si fuesen grandes expertas cuando en realidad se están riendo de la gente a la que le gusta el fútbol?", ha planteado Nacho Abad a Javi Poves. Una cuestión con la que buscaba incendiar el debate.

"¿El Real Madrid necesita de esta gente que no aporta ningún tipo de valor comunicativo ni de marca? El club debería poner coto y alquilar un palco privado, pero no ocupar asientos cuando hay una demanda bestial y gente aficionada de toda la vida que incluso no conoce el Bernabéu. Me parece ridículo", ha protestado el negacionista en cuestión.

Sonia Ferrer, Manu Carreño y Carlos Segarra se desmarcan

"Se os está yendo la cabeza a todos criticando que a unas chicas les guste más o menos el fútbol. A ver si ahora vamos a tener que hacer un casting a cada uno que coge una butaca en cualquier estadio de este país. ¿Estamos locos? Además, viene muy bien para la afición que haya influencers que sigan yendo y promocionando el fútbol", ha clamado Sonia Ferrer, visiblemente molesta.

"Sí, porque hace una falta...", le ha contrariado Patricia Cerezo con retranca. "Patricia, yo he ido a estadios y oigo gritar, insultar, faltar al respeto... Oigo cada cosa en los estadios que casi prefiero que estén bailando y riéndose de que no tienen mucha noción de fútbol. ¿Pero cómo criticáis eso? Se os está yendo la cabeza. Se os va la olla", ha denunciado Ferrer nuevamente.

"Están ocupando un sitio", ha apostillado Nacho Abad, apoyando las críticas de Poves y Cerezo. "¿Pero vas a juzgar a cada uno de los que se sientan en esas butacas?", le ha confrontado Sonia Ferrer sin amilanarse. "Estas chicas, hayan pagado la entrada o les hayan invitado, tienen todo el derecho de llegar allí y hacer lo que les salga de la punta de las narices porque, si no, Javi, no tienes ningún derecho a hablar ni de estelas ni del terraplanismo porque no eres científico", ha arreado por su lado Carlos Segarra, que también ha dicho basta. "Soy una aficionada al fútbol y me molesta a ver a dos lerdas haciendo el lerdo", ha soltado en otra dirección Patricia Cerezo, perdiendo directamente la compostura como ya es habitual.

"¿A mí qué más me da que vayan youtuber o influencers a un estadio? ¿O es que no hemos ido a ningún acto de Mediaset donde había influencers para luego promocionar?", ha preguntado Manu Carreño, intentando poner algo de cordura a un coloquio desmadrado. "Este argumento es trampa, con Mediaset no me puedo meter", le ha replicado Nacho Abad.

"Cada uno elige a quien quiere para darle difusión a determinados eventos. Si el Real Madrid o un partido político invita a ciertos perfiles para que luego en redes sociales les den más difusión, ¿dónde está el problema?", ha continuado defendiendo con tino el periodista deportivo y presentador de 'El Desmarque'.

"Me parece increíble que a estas dos pibas alguien les dé bola, es una cosa absolutamente demente", ha proseguido atacando Javi Poves ante una Sonia Ferrer cada vez más indignada por los derroteros de la tertulia: "Me parece una barbaridad esto eh". "Señalad a los que no dan ejemplo", ha añadido, poniendo en la palestra a esos que a menudo profieren insultos; incluso de índole racista.

Por último, Manu Carreño ha señalado que la invitación de influencers en eventos es algo cada vez más extendido que hay que asumir y respetar: "Nosotros en esta casa, en Mediaset, hemos presentado por ejemplo una película y hemos ido los presentadores de la cadena y hemos visto a influencers que van a darle más publicidad entre la gente joven".