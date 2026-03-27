Mario Picazo, meteorólogo, alerta de un cambio en la previsión del tiempo para Semana Santa a partir de Viernes Santo

Mario Picazo ha intervenido en 'El programa de Ana Rosa' este viernes ofreciendo un avance de la previsión del tiempo de cara a Semana Santa. El meteorólogo de Mediaset ha hecho un repaso del pronóstico hasta el sábado 4 de abril para que la gente pueda ir planificando sus vacaciones.

En primer lugar, y como se viene apuntando desde hace días, el anticiclón situado en el atlántico provocará un bloqueo de borrascas y eso nos puede llevar a la mejor Semana Santa en años. Eso sí, el físico ha hecho hincapié en la prudencia que hay que mantener en estas fechas: "Estos meses son muy complicados para hacer predicciones a más de cuatro días".

Para empezar, este fin de semana se tornará un tanto invernal en varias zonas debido a un acusado descenso de las temperaturas. El sábado, aparte de la lluvia que se espera en el cantábrico, habrá nevadas importantes "porque la cota ira bajando a medida que se cuele el aire frío", ha destacado Mario Picazo. "El domingo esa cota puede bajar a 500-600 metros", ha avisado, aunque esas precipitaciones quedarían restringidas al extremo norte. En cambio, en el centro y sur predominará la estabilidad.

Respecto al Lunes y Martes Santo, ese ambiente apacible se repetirá en gran parte de país a excepción del norte, especialmente en Cantabria y País Vasco, donde continuarán las lluvias. Estos días habrá un repunte de las temperaturas tras la notable bajada del fin de semana.

Ya de cara al Miércoles y Jueves Santo, el sol y la subida del mercurio serán los protagonistas en casi todo el territorio, con chubascos puntuales en el tercio norte que irán perdiendo relevancia y extensión. Pero ojo porque esa estabilidad generalizada se podría ver interrumpida a partir de Viernes Santo.

"Sí que podríamos ver cambios a partir del viernes y sábado. Eso está muy lejos todavía, pero es cuando podríamos tener cambios importantes", ha señalado Mario Picazo. "El viernes empieza a llegar lluvia por el noroeste", ha adelantado. No obstante, el tiempo continuará bastante tranquilo en el resto del país.

Sin embargo, ese aire frío y la borrasca con perturbación que se aproximará por el noroeste se extenderán el sábado, y la lluvia podría bajar al centro y zonas del Mediterráneo según los modelos actuales. Eso sí, en el sur, especialmente en Andalucía y Extremadura, aguantarían los cielos despejados.

"Esto es ciencia ficción y puede cambiar", ha advertido desde 'El programa de AR' Mario Picazo, que ha concluido que si los pronósticos no sufren cambios, "hace años que no doy una predicción como esta".