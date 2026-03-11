'La Promesa', avance capítulo del jueves 12 de marzo: El hallazgo de Leocadia y la partida de Curro y Ángela

En el capítulo 792 de 'La Promesa' que La 1 de RTVE emitirá este jueves 12 de marzo, Curro pone al día a Manuel tras su regreso. Le cuenta que Ciro ahora gestiona la finca y trata mal a todos, incluida su esposa, Julieta.

Como regalo, Manuel les ofrece a Curro y Ángela una estancia en un balneario lejos de palacio para evitar la ira de Lorenzo, que no se va a quedar de brazos cruzados tras la humillación que le hicieron frente a sus amigos. Sorprendentemente, Ángela consigue el permiso de Leocadia para marcharse.

Por otro lado, Martina avanza en su proyecto para el Patronato, recopilando historias emotivas de Petra. Sin embargo, al ensayar su presentación con Jacobo, este la critica duramente, dejándola desolada. Manuel pide perdón a Julieta por su actitud esquiva y esta termina aceptando sus disculpas.

Entretanto, la Guardia Civil se presenta en La Promesa de nuevo con noticias para Santos sobre su madre: fue asesinada durante un robo. Mientras tanto, Cristóbal y Teresa acaban confesando sus sentimientos y reconciliándose con un beso, sin esperar que… ¡Leocadia lo está viendo todo!

Resumen del último capítulo de 'La Promesa' (791)

En el capítulo 791 de 'La Promesa' que La 1 de RTVE ha ofrecido este miércoles 11 de marzo, Lorenzo ha sido humillado por sus amigos tras la jugarreta de Curro y Ángela, quienes han celebrado haber anunciado su compromiso en la timba de póker. Eso sí, manteniéndose en alerta ante las posibles represalias del capitán.

Lorenzo, derrotado, le ha confesado a Ciro que Curro lo ha ridiculizado. Mientras tanto, María y Samuel han logrado calmar a un celoso Carlo, asegurándole que el hijo que espera es suyo con toda seguridad.

Santos se ha derrumbado ante Pía, confesando su dolor por la misteriosa muerte de su madre y la ausencia de su padre. Se ha producido así un acercamiento entre ellos. Martina, absorta en el proyecto del refugio, ha rechazado los últimos planes de un molesto Jacobo.

A su regreso de Navarra tras una escapada, Manuel ha mantenido un tenso reencuentro con Leocadia y un incómodo cruce con Julieta, a quien esperaba no encontrar en La Promesa.