Encuesta: ¿Quién es tu concursante favorito de 'Supervivientes 2026' que debe convertirse en ganador?

La espera ya ha terminado: 'Supervivientes 2026' comienza este jueves, 5 de marzo en Telecinco reuniendo a los 18 concursantes oficiales que ya se han confirmado para esta edición, que guarda todavía un gran as bajo la manga. Y es que el casting aún no está cerrado y durante la gala de estreno se desvelará la identidad de un concursante bomba.

Tal y cómo ha avanzado previamente María Lamela, la nueva presentadora de 'Supervivientes desde Honduras, el concursante que falta por confirmar se trata de una figura muy conocida en España y se sumará al resto de personalidades famosas que van a saltar desde el helicóptero para arrancar la aventura.

La lista de concursantes de 'Supervivientes 2026' está integrada por perfiles muy diversos como la empresaria y expareja de Bertín Osborne, Gabriela Guillén; el atleta paralímpico Alberto Ávila; los ex concursantes de 'La isla de las tentaciones 9' Claudia Chacón y Gerard Arias; la actriz de 'La que se avecina' Alex de La Croix; Paola Olmedo, la ex mujer de José María Almoguera; la influencer y mujer de Dulceida, Alba Paul; la ex concursante de 'GH 19' Maica Benedicto; la presentadora Ivonne Reyes; la modelo Marisa Jara; la periodista deportiva Ingrid Betancor; el campeón del mundo en carreras de obstáculos Aratz Lakuntza; el ex campeón de Moto2, Toni Elías; el ex futbolista Jaime Astrain; el nieto del histórico reportero y aventurero Miguel de la Quadra-Salcedo, Alvar de la Quadra-Salcedo, tal y como avanzamos en exclusiva; el cantante José Manuel Soto; la influencer y modelo Teresa Seco; y el entrenador personal Álex Guita.

Durante las próximas semanas la audiencia tendrá un papel crucial y es que además de votar para salvar a los nominados en los procesos de expulsión, será la encargada de proclamar al ganador o ganadora de la edición.