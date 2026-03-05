Encuestas

Encuesta: ¿Quién es tu concursante favorito de 'Supervivientes 2026' que debe convertirse en ganador?

por El Televisero

Arranca 'Supervivientes 2026' y Telecinco ya ha confirmado la identidad de sus 18 concursantes oficiales, a la espera de un famoso extra bomba que se desvelará en el estreno. ¿Quién merece alzarse con la victoria? ¡Vota en nuestra encuesta!

Los concursantes de 'Supervivientes 2026' en Honduras
Los concursantes de 'Supervivientes 2026' en Honduras | Telecinco

La espera ya ha terminado: 'Supervivientes 2026' comienza este jueves, 5 de marzo en Telecinco reuniendo a los 18 concursantes oficiales que ya se han confirmado para esta edición, que guarda todavía un gran as bajo la manga. Y es que el casting aún no está cerrado y durante la gala de estreno se desvelará la identidad de un concursante bomba.

Tal y cómo ha avanzado previamente María Lamela, la nueva presentadora de 'Supervivientes desde Honduras, el concursante que falta por confirmar se trata de una figura muy conocida en España y se sumará al resto de personalidades famosas que van a saltar desde el helicóptero para arrancar la aventura.

La lista de concursantes de 'Supervivientes 2026' está integrada por perfiles muy diversos como la empresaria y expareja de Bertín Osborne, Gabriela Guillén; el atleta paralímpico Alberto Ávila; los ex concursantes de 'La isla de las tentaciones 9' Claudia Chacón y Gerard Arias; la actriz de 'La que se avecina' Alex de La CroixPaola Olmedo, la ex mujer de José María Almoguera; la influencer y mujer de Dulceida, Alba Paul; la ex concursante de 'GH 19' Maica Benedicto; la presentadora Ivonne Reyes; la modelo Marisa Jara; la periodista deportiva Ingrid Betancor; el campeón del mundo en carreras de obstáculos Aratz Lakuntza; el ex campeón de Moto2, Toni Elías; el ex futbolista Jaime Astrain; el nieto del histórico reportero y aventurero Miguel de la Quadra-Salcedo, Alvar de la Quadra-Salcedo, tal y como avanzamos en exclusiva; el cantante José Manuel Soto; la influencer y modelo Teresa Seco; y el entrenador personal Álex Guita.

¿Quién es tu concursante favorito de 'Supervivientes 2026'? ¡Vota ya en la encuesta!

Durante las próximas semanas la audiencia tendrá un papel crucial y es que además de votar para salvar a los nominados en los procesos de expulsión, será la encargada de proclamar al ganador o ganadora de la edición. Con el casting al completo y los concursantes habitando las playas de los Cayos Cochinos solo queda preguntarse: ¿Quién es tu concursante favorito de 'Supervivientes 2026'? ¡VOTA YA EN LA ENCUESTA DE EL TELEVISERO!

