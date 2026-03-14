El equipo de 'La que se avecina' se despide desolado de Gemma Cuervo tras su muerte: "Nos quedamos huérfanos"

La muerte de la actriz Gemma Cuervo, a los 91 años de edad, ha dejado conmocionado a todo el mundo. Y sobre todo al mundo de la cultura, el cine, el teatro y la televisión. La intérprete se ganó el cariño de generaciones y generaciones gracias a sus papeles en 'Aquí no hay quién viva' y 'La que se avecina'.

El fallecimiento de la actriz que formó parte de Radio Patio en 'Aquí no hay quién viva' junto a Mariví Bilbao y Emma Penella ha provocado que cientos de fans de la serie de Antena 3 se hayan acordado de las tres asegurando que ya están juntas y podrán celebrar sesiones del célebre Radio Patio en el cielo.

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Mientras que muchos de los actores del elenco de 'La que se avecina' no han tardado en reaccionar a la muerte de Gemma Cuervo recordándola y mandando todo su cariño a su familia, en especial a sus hijos Cayetana Guillén-Cuervo y Fernando Guillén-Cuervo así como Natalia, la más desconocida.

Uno de los más cariñosos ha sido Luis Merlo. "Tu pasión por la interpretación y tu cariño con todos los que te rodeaban quedarán siempre en nuestra memoria- El teatro y la televisión pierden a una grande, pero tu legado seguirá vivido en cada personaje y en cada recuerdo. D.E.P. Un beso Natalia, Fernando y Cayetana", escribía el actor que compartió rodaje con la intérprete en 'Aquí no hay quién viva'.

Tu pasión por la interpretación y tu cariño con todos los que te rodeaban quedarán siempre en nuestra memoria. El teatro y la televisión pierden a una grande, pero tu legado seguirá vivo en cada personaje y en cada recuerdo. D.E.P

Un beso Natalia, Fernando y Cayetana pic.twitter.com/vCoUsGiQ6J — Luis Merlo (Oficial) (@luismerlo_actor) March 14, 2026

Por su parte, Alberto Caballero, creador de 'Aquí no hay quién viva' y 'La que se avecina' también ha querido reconocer su figura. "Descansa en paz, querida Gemma, y gracias por tu talento y tu pasión. Un beso muy fuerte a @cayetanagc y a toda la familia. Se nos va una actriz inmensa, historia del teatro, el cine y la televisión. Las supernenas, allá arriba, cabalgan juntas de nuevo. ❤️", destacaba el productor y guionista.

Su hermana, Laura Caballero también le ha dedicado unas emotivas palabras. "Querida Gemma: Ahora sí que nos quedamos huérfanos. Has sido la cara de nuestras “supernenas”, el alma de Desengaño 21 y el vínculo con una de las etapas más bonitas de nuestra vida. Tu marcha deja un vacío muy extraño, pero te damos las gracias por cada momento que nos regalaste. Nos quedamos disfrutando muy cerquita de @cayetanagc . Diles a Emma y a Mariví que el mundo sigue rendido a vuestros pies. Vuestra huella es eterna", recalcaba.

También Nacho Guerreros, el actor que da vida a Coque en 'La que se avecina' se ha pronunciado en su cuenta de Instagram. "Querida Gemma. Guardo un recuerdo precioso contigo. En uno de mis cumpleaños apareciste con una tarta muy especial: una tarta con mi propia cara hecha en dulce. Aquello era tan inesperado, tan divertido y tan lleno de cariño que nunca lo olvidaré. Gracias por todo lo que nos has dado. Descansa en paz", escribía.

También Antonia San Juan ha querido tener unas palabras de recuerdo para Gemma Cuervo y su hija Cayetana. "Querida @cayetanagc mi más sentido pésame, para ti y tu familia. Coincidí en "La que se avecina" con Gemma y más tarde en una película; "La Reina del convento", pero mi admiración como actriz se remonta a 1974, Señora doctor, Rosa ; 1972, Las colocadas, Teresa ; 1971, Vente a Alemania, Pepe, - ; 1967, Los chicos del Preu, Sra. de Alcaraz...

Toco todos los palos; teatro, cine, TV... DEP 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹", compartía.

El actor Antonio Pagudo, que coincidió con Gemma Cuervo en las primeras temporadas de 'La que se avecina' se ha quedado completamente en shock tras conocer la noticia en plena alfombra roja del Festival de Cine de Málaga. "Me he quedado bloqueado. Recuerdo los momentos en el set. Es un mazazo", reconocía.

El actor y compañero de reparto en 'La Que Se Avecina', Antonio Pagudo, tras enterarse del fallecimiento de la actriz Gemma Cuervo: "Me he quedado bloqueado. Recuerdo los momentos. Es un mazazo" https://t.co/5P1tQzrN9y pic.twitter.com/e0xQu2utHZ — Europa Press (@europapress) March 14, 2026

Otros rostros de la cultura y de la política también se han despedido de Gemma Cuervo como es el caso de Antonio Banderas que definía a la actriz como "una leyenda de la actuación" y destacaba que "con ella se va también una época, una generación y una manera de hacer".

Adiós a una actriz gigantesca. Una leyenda de la actuación. Con ella se va también una época, una generación, una manera de hacer.

Mis sentidas y emocionadas condolencias a su familia y amigos.



D.E.P. Gemma Cuervo 🙏 pic.twitter.com/83kYR0uzqM — Antonio Banderas (@antoniobanderas) March 14, 2026

Ay, no. A media hora de empezar función, y me entero de que se nos ha ido Gemma Cuervo. Qué fácil era trabajar con ella! Nunca una mala cara, nunca cansancio ni quejas.

Y qué sentido del humor.

Y qué sabia, las perlas que te soltaba como que no quería la cosa.



Todo el calor… pic.twitter.com/RaDtq9ibyB — Beatriz Rico (@bearicoactriz) March 14, 2026

Nos deja Gemma Cuervo, una de las actrices más queridas y entrañables de nuestro país.



Su trabajo en teatro, cine y televisión forma parte de la historia cultural de España.



Todo mi afecto a sus hijos y a todos sus seres queridos.



Te recordaremos siempre. https://t.co/AW3ASowPhD — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 14, 2026