Dani Rovira regresaba hace dos semanas al prime time de La 1 con el objetivo de ocupar el hueco que dejó la baja temporal de Andreu Buenafuente y la marcha de Marc Giró a Atresmedia. Sin embargo, 'Al margen de todo' no solo no ha cumplido las expectativas sino que se ha convertido en uno de los grandes fracasos de La 1 en esta temporada.

Después de estrenarse con un poco halagüeño 10,1% y 765.000 espectadores, 'Al margen de todo' anotó un flojísimo 7,7% y 567.000 espectadores el pasado jueves tras enfrentarse al regreso de 'Supervivientes' a Telecinco. Unas cifras demoledoras que hacen muy difícil el futuro del formato producido por El Terrat, la compañía de Buenafuente.

Y es que además, la semana pasada, La 1 optó por eliminar el cine de late night para emitir la reposición del primer programa de Dani Rovira para tratar de conquistar a nuevos públicos. Pero lejos de salirle bien la jugada, esta entrega repetida anotó un paupérrimo 3,5% de share y 122.00 espectadores.

Unas cifras insostenibles en un momento en el que cada décima cuenta y en el que La 1 sigue siendo una cadena competitiva luchando por el liderazgo mensual frente a Antena 3. Por ello, esta semana, TVE ha decidido cambiar de estrategia y eliminar la reposición de 'Al margen de todo' con Dani Rovira y sustituirlo por doble sesión de Somos cine con las películas 'Nacida para ganar' y 'Sentimental'.

Asimismo, queda por ver si TVE mantiene su confianza en Dani Rovira tras conocerse la audiencia de este jueves pues teniendo en cuenta que la cadena pública ha anunciado el salto de 'Al cielo con ella' de Henar Álvarez del prime time de La 2 al de La 1 todo apunta a que podría ocupar el hueco de 'Al margen de todo' en el prime time del jueves.

Así queda la programación de este jueves en La 1:

21:45 horas - 'La revuelta'

23:00 horas - 'Al margen de todo'

00:25 horas - Somos cine: 'Nacida para ganar'

01:55 horas - Somos cine: 'Sentimental'

Anabel Alonso y Eva Soriano, invitadas de 'Al margen de todo' este jueves

Anabel Alonso y Dani Rovira en 'Al margen de todo'

Este jueves, Dani Rovira volverá a contar con dos grandes invitadas en 'Al margen de todo': las cómicas Anabel Alonso y Eva Soriano. En esta ocasión el showman compartirá conversación y mucha improvisación, todo desde la cercanía, la naturalidad y el humor que nace de su espontaneidad.

A lo largo del programa, siempre con una alta dosis de humor para observar la realidad desde una perspectiva muy optimista, Patricia Espejo reflexionará sobre los mejores y los peores tatuajes que ha visto; Daniel Fez se dejará caer por un concierto de metal mimetizado con el ambiente y el cómico Xavi Daura meditará sobre el valor de ciertos inventos y las caras de diversas celebrities.