Cambio obligado de programación en RTVE: La 1 suspende 'La Revuelta' y recorta la emisión de 'Aquí la tierra' este miércoles

TVE llevará a cabo una estrategia muy diferente con 'La Revuelta' esta semana con motivo de los partidos de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Así, mientras este martes el programa de David Broncano salta al prime time justo después del F.C. Barcelona-Atlético de Madrid, el miércoles el formato desaparecerá totalmente de la parrilla.

Así, La 1 seguirá dos estrategias bien diferentes este martes y miércoles con motivo del fútbol. Y es que mientras el martes ha optado por cancelar la emisión de 'The Floor' y trasladar a David Broncano al prime time para luchar contra la final de 'GH DÚO', el miércoles ha preferido mantener su oferta de prime time y eliminar 'La Revuelta' de la programación.

De este modo, RTVE ha decidido mantener la emisión de 'Top Chef: dulces y famosos' en La 1 justo después del partido entre la Real Sociedad y el Athletic Club con la intención de que el formato pueda verse beneficiado por el arrastre del fútbol y conseguir aumentar su audiencia después de que la semana pasada bajara al 10,2% y 565.000 espectadores.

Eso sí, con esta decisión TVE corre un riesgo y es que al tratarse de una eliminatoria, el partido de Copa del Rey podría irse a prórroga y/o penaltis, por lo que 'Top Chef' se retrasaría aún más en su programación o directamente obligaría a La 1 a cambiar de planes de forma inmediata y cancelar la emisión del talent presentado por Paula Vázquez.

Otro formato que también verá alterada su emisión este miércoles será 'Aquí la tierra'. Tras cancelarse este martes por la emisión primero del partido de clasificación para el Mundial de 2027 de la selección española de fútbol femenino contra Islandia y posteriormente de la semifinal de la Copa del Rey entre el F.C. Barcelona y el Atlético de Madrid; el miércoles el programa de Jacob Petrus verá reducida su duración emitiéndose entre las 20:25 y las 20:50 horas.

