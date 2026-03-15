Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 16 al 20 de marzo en RTVE: Un gran secreto y Luisa en busca de la verdad

'Valle Salvaje' se ha vestido de luto tras la trágica muerte de Adriana y ha iniciado una nueva etapa con Luisa convertida en la nueva protagonista de la serie tal y como se puede ver en la renovada cabecera.

Tras ofrecer sus capítulos decisivos, 'Valle Salvaje' encara una nueva semana con la preocupación de Rafael por su hija y las visitas de Isabel y don Hernando que han puesto todo patas arriba. Te dejamos con el avance completo de los próximos episodios del lunes 16 al viernes 20 de marzo a continuación:

Avance del capítulo 375 de 'Valle Salvaje' del lunes 16 de marzo

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Matilde vuelve a encarar a Victoria advirtiéndole de que no se conforma con que solo permita que Atanasio y ella se casen en la capilla de la Casa Grande.

Isabel le anuncia a Luisa que ha llegado el momento de volver a irse pero ella le pide que haga algo antes. Cuando la mujer se dispone a confesarle sus crímenes a la persona que más padeció por ellos, Victoria la pilla en la Casa Grande y trata de saber quién es la mujer que se ha colado allí.

Por su parte, Dámaso trata de saber si Victoria ha tomado una decisión y está de su lado en su venganza final contra José Luis o si en cambio no piensa ayudarle a acabar con su marido.

Por otro lado, José Luis, acorralado, hace una confesión sorprendente a Hernando sobre todo lo que ha ocurrido en Valle Salvaje en su ausencia. ¿Pero será capaz de asimilarlo todo?

Asimismo, don Hernando aprovecha para dejar caer que Bárbara y Braulio harían muy buena pareja para que así la joven deje de pensar en su hijo Leonardo.

Avance del capítulo 376 de 'Valle Salvaje' del martes 17 de marzo

Hernando descubre la verdad sobre Dámaso y el yugo en el que tiene a José Luis, sin embargo, el marqués se guarda aún un gran secreto relativo a su regreso.

Además, Luisa se presenta en casa de las parteras buscando a Aurora, pero ¿qué sabrán de ella?

Avance del capítulo 377 de 'Valle Salvaje' del miércoles 18 de marzo

Pedrito deja claro a don Hernando lo que piensa de él, pero, aun así, el de Guzmán pone en marcha sus planes para los Gálvez de Aguirre.

Entre otras cosas, tras atestiguar la mala relación entre José Luis y Victoria, decidirá que el futuro de la pareja ya está escrito.

Avance del capítulo 378 de 'Valle Salvaje' del jueves 19 de marzo

Presionada por Bárbara, Luisa le acaba confesando el motivo por el que está buscando respuestas.

Por otra parte, José Luis desoye los consejos de don Hernando, cuya actitud no deja indiferente a Dámaso. Por último, Eva toma una decisión sobre la oferta que le han hecho en la ciudad.

Avance del capítulo 379 de 'Valle Salvaje' del viernes 20 de marzo

Mientras Hernando prosigue su campaña contra Victoria, Alejo fracasa en su estrategia con Braulio.

Además, José Luis descubre a su esposa y Dámaso en actitud comprometida. Por otra parte, Luisa se reafirma ante Bárbara: descubrirá la verdad, aunque sea lo último que haga.