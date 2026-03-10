Avance del próximo capítulo de 'Sueños de Libertad' del miércoles 11 de marzo: La boda secreta de Damián y Digna

'Sueños de libertad' ha cumplido dos años de emisión y más de 500 capítulos en las tardes de Antena 3 como líder y la serie más vista de la televisión, consolidada como un fenómeno diario de audiencia y ha cerrado febrero como su mejor mes de audiencia con un 14,6% de media. Todo después del lanzamiento de la tercera temporada con más de diez fichajes y la salida de algunos protagonistas como María (Roser Tapias) y Luis (Guillermo Barrientos).

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', tras acordar el adelanto de su boda, Damián y Digna siguen con los preparativos de su enlace y para que nadie se pueda sentir apartado, acuerdan casarse en secreto sin presencia de la familia y escogen a Nieves y Pablo como sus testigos. Los Salazar, sorprendidos, terminan aceptando para olvidarse de sus propios problemas matrimoniales.

Carmen pone al corriente a sus compañeras de que Marta no va a poder ayudarlas con la lucha por la igualdad de los sueldos provocando que Claudia se muestre indignada. Mientras, la dependienta está nerviosa por el plan de Mabel para provocar que Salva y ella tengan una cita a solas. Y finalmente, la joven se inventa una excusa para dejar a ambos a solas en la cantina.

Manuela opta por hablar con Eduardo de lo que está pasando entre Paula y Tasio. Mientras, Tasio opta con callar y contárselo solo a Salva. Y cuando Digna abandona la casa para dirigirse a la ermita donde se va a casar con Damián, Begoña la pilla sospechando que oculta algo. Finalmente, Digna le cuenta lo de su boda secreta con Damián y la enfermera no duda en compartir la noticia con Andrés y Julia, que siente que le han desplazado al no contar con ella.

Miguel empieza a darse cuenta de que los síntomas del síndrome del trastorno autista del estudio que le proporcionó Luz coinciden con los suyos y decide hablar con su hermana Mabel. Por su lado, Álvaro empieza a trabajar como transportista en la fábrica aunque el hecho de estar a prueba no le hace nada de gracia.

A raíz de la boda de su padre y Digna, los recuerdos de Fina no paran de venírsele a la cabeza a Marta provocando que se mantenga algo distante con Cloe. Finalmente, Damián y Digna se dan el sí quiero de forma íntima en la ermita de Santa Luztolde acompañados únicamente de los Salazar y don Agustín.

Cloe y Marta en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', la tensión entre Digna y Damián continuaba por no ponerse de acuerdo con la fecha de la boda. Tampoco las cosas entre Beatriz y Álvaro atravesaban un buen momento por los celos de él hacia Gabriel pero ella le pedía que tenga paciencia. Aunque Álvaro hacía caso omiso y decidía infiltrarse en Perfumerías De La Reina para tener controlado al marido de su pareja como nuevo transportista y cuando se enteraba Beatriz no se lo tomaba bien.

En la tienda, Marta le paraba los pies a Carmen y se negaba a enfrentarse con Gabriel por la injusticia de los sueldos entre los hombres y las mujeres para evitar problemas con su primo ante la delicada situación de Cloe. Después, Marta tenía un bonito detalle con su tía Digna y le entregaba una pulsera que pertenecía a su madre para que lo lleve el día de su boda.

Mabel urdía un plan para que Salva y Claudia tengan una primera cita. Mientras, Valentina decidía llamar a su madre tras una conversación con Claudia. Pero tras su charla, la dependienta le contaba a Cloe su conversación pero se alarmaba al preocuparse porque Rodrigo pueda descubrir su paradero después de haberle contado a su madre que está trabajando en una tienda.

En el dispensario, Luz le revelaba a Miguel la sospecha que tiene sobre su posible trastorno del autismo provocando que el doctor se tomara mal el intento de su compañera por ayudarle. Por su parte, Tasio seguía intentando enmendar sus errores con Paula y el acercamiento de ambos terminaba con un beso, volviendo a levantar sospechas en Manuela.

Nieves y Pablo terminaban teniendo un fuerte rifirrafe reabriendo viejas heridas y lo que provocó que abandonaran Tarragona. Mientras, Digna y Damián hacían las paces y acordaban finalmente casarse inmediatamente aunque Luis y Joaquín no puedan acudir al enlace.