Avance del capítulo de 'Valle Salvaje' del martes, 10 de marzo en RTVE: dos regresos y preocupación por la hija de Rafael

'Valle Salvaje' se ha vestido de luto tras la trágica muerte de Adriana y ha iniciado una nueva etapa con Luisa convertida en la nueva protagonista de la serie tal y como se puede ver en la renovada cabecera. Además, la doncella sigue con la investigación sobre la verdad sobre el parto de Adriana y su bebé.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', don Hernando se presenta por sorpresa en la Casa Grande para presentar sus condolencias ante la muerte de Adriana. Pero su vuelta escama a José Luis que piensa que oculta algo.

Tras ello, don Hernando asegura que cree que ha llegado la hora de asumir el conflicto cara a cara. Mientras, Isabel sorprende a Luisa con su inesperado regreso y le dice que no puede volver a la casa pequeña por algo terrible que hizo en el pasado.

Matilde le pide a Martín que sea el padrino de su boda y se enfrenta con Victoria al decirle que piensa casarse con Atanasio en la capilla de los Gálvez de Aguirre y que no necesita su permiso.

Por último, Rafael se queda muy preocupado al ver que la pequeña María no reacciona.

Victoria y Luisa en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Enriqueta le confesaba a Mercedes que fue don Eduardo quién le instó a pedirle a Rafael que le dejara a ella y a Braulio permanecer en el palacio. Mientras Braulio le decía a su primo Alejo que siente que no le hace gracia que sigan en el valle.

Por su parte, Dámaso le dejaba claro a Mercedes que su charla con Enriqueta solo forma parte de su plan de seguir acabando con José Luis buscándole nuevos frentes abiertos.

Mientras, José Luis le pedía a Alejo soportar a su tía y su primo hasta que Rafael pierda la paciencia con ellos y el Gálvez de Aguirre le sugería a su padre hablar con su hermano para lograr que les expulse.

Bárbara avisaba a Luisa de que Mercedes está empezando a mostrarse muy molesta con sus idas y venidas y no dudaba en preguntarle a su amiga que es lo que está pasando y por qué aparece y desaparecía de la casa pequeña.

Atanasio y Matilde hablaban con Rafael para expresarle que se quieren casar sin tener que esconderse. Y Victoria le dejaba claro a José Luis que su hijo Rafael está desbordado y que si jugaba bien sus cartas conseguirá que le devuelva el ducado.

Pedrito le confesaba a Rafael que al ver a María no puede dejar de pensar en Adriana y que la niña es el último regalo que les dejó su hermana antes de morir. Por último, Luisa se encontraba con alguien del pasado de forma inesperada.