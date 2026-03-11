Avance del capítulo 517 de 'Sueños de Libertad' del jueves 12 de marzo: Una desaparición y la revelación sobre Gabriel

'Sueños de libertad' vive su mejor momento tras dos años de emisión y haber cerrado febrero con su mejor mes de audiencia con un 14,6% con su tercera temporada, que cuenta clon más de diez fichajes y la salida de algunos de sus protagonistas como María (Roser Tapias) y Luis (Guillermo Barrientos).

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Damián y Digna regresan a casa como recién casados sin saber que les estaban esperando Andrés, Marta, Tasio y Carmen con una sorpresa para poder celebrar su boda. Por si fuera poco, Luis llama a su madre para felicitarle por la buena noticia y unirse en la distancia a la celebración familiar. Quién sigue muy dolida con la noticia es Julia al sentir que no han contado con ella y cuando Gabriel lo descubre carga contra su tío y su mujer provocando que Begoña salga en su defensa.

Por su parte, Salva y Claudia regresan a la cantina tras pasar una tarde de paseo por Toledo llena de anécdotas y con gran complicidad entre ambos. Mientras, Luz se entera por un compañero de barco de su padre que ha desaparecido después de haber llegado muy enfermo al puerto y se pone manos a la obra para tratar de localizarlo.

Tras hablar con su hermana, Miguel opta por conversar con sus padres y contarles que cree que tiene autismo. Nieves se muestra abierta a comprender lo que le pasa a su hijo pero su padre reacciona de forma diferente pues se niega a aceptar que su hijo pueda tener una enfermedad mental. Después, ambos acuden al dispensario para hablar con Luz y Pablo arremete duramente contra la doctora.

Manuela no duda en encararse con Paula por su desliz con Tasio y termina descubriendo que la doncella está ilusionada y posiblemente enamorada del De La Reina. Después, opta por reprender duramente a Tasio y le enfrenta para que no cometa con ella lo mismo que ya hizo con Claudia en el pasado.

Marta le confiesa a Cloe que no para de recordar su boda con Pelayo y lo mal que lo pasó aquel día y que no puede dejar de pensar en Fina. Y por último, Álvaro le revela a Beatriz lo que ha escuchado sobre Gabriel en la cantina y la celebración de la casa cuna y todo el dinero del que dispone. Tras ello, la mujer decide presentarse en el acto benéfico.

Digna y Damián en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', tras acordar el adelanto de su boda, Damián y Digna seguían con los preparativos de su enlace y para que nadie se pudiera sentir apartado, acordaban casarse en secreto sin presencia de la familia y escogían a Nieves y Pablo como sus testigos. Los Salazar, sorprendidos, terminaban aceptando para olvidarse de sus propios problemas matrimoniales.

Carmen ponía al corriente a sus compañeras de que Marta no va a poder ayudarlas con la lucha por la igualdad de los sueldos provocando que Claudia se mostrara indignada. Mientras, la dependienta estaba nerviosa por el plan de Mabel para provocar que Salva y ella tuvieran una cita a solas. Y finalmente, la joven se inventaba una excusa para dejar a ambos a solas en la cantina.

Manuela optaba por hablar con Eduardo de lo que está pasando entre Paula y Tasio. Mientras, Tasio optaba por callar y contárselo solo a Salva. Y cuando Digna abandonaba la casa para dirigirse a la ermita donde se va a casar con Damián, Begoña le pillaba sospechando que oculta algo. Finalmente, Digna le contaba lo de su boda secreta con Damián y la enfermera no dudaba en compartir la noticia con Andrés y Julia, que sentía que le han desplazado al no contar con ella.

Miguel empezaba a darse cuenta de que los síntomas del síndrome del trastorno autista del estudio que le proporcionó Luz coinciden con los suyos y decide hablar con su hermana Mabel. Por su lado, Álvaro empezaba a trabajar como transportista en la fábrica aunque el hecho de estar a prueba no le hace nada de gracia.

A raíz de la boda de su padre y Digna, los recuerdos de Fina no paraban de venírsele a la cabeza a Marta provocando que se mantenga algo distante con Cloe. Finalmente, Damián y Digna se daban el sí quiero de forma íntima en la ermita de Santa Luztolde acompañados únicamente de los Salazar y don Agustín.