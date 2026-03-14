Atresmedia cambia su programación: 'Una nueva vida', obligada a modificar su franja de emisión este domingo

Después de dos semanas con total tranquilidad en los horarios de 'Una nueva vida', este domingo la serie turca de Antena 3 se volverá a ver afectada por la emisión de dos especiales de 'Antena 3 Noticias' sobre las elecciones autonómicas de Castilla y León.

Y es que como ya pasara hace un mes con las elecciones de Aragón y en diciembre en Extremadura, Antena 3 ofrecerá una cobertura especial de los comicios en Castilla y León alterando así a los horarios de 'Una nueva vida'.

Según avanza la cadena de Atresmedia, además de ofrecer dos boletines informativos durante la mañana en torno a las 11:00 y las 13:00 horas respectivamente, y de seguir toda la información en las dos ediciones de 'Antena 3 Noticias Fin de Semana', por la noche la cadena ofrecerá dos especiales informativos.

Sobre las 21:45 horas, Antena 3 desarrollará un especial sobre las elecciones en el que se contará con analistas como Pilar Velasco o Carmen Morodo y que se prolongará hasta las 22:30 horas. Ello hará que 'Una nueva vida' retrase su comienzo en torno a 20 minutos con respecto a lo habitual.

Por si fuera poco, también, en torno a la medianoche, Antena 3 ofrecerá un nuevo boletín informativo para aportar los resultados definitivos de los comicios así como las reacciones de las principales formaciones políticas en Castilla y León. De esa manera, el episodio de la serie turca se verá

Finalmente, en torno a la medianoche, un nuevo boletín informativo aportará los resultados definitivos de los comicios en Castilla y León, así como las reacciones de las principales formaciones políticas. Por ahora se desconoce qué duración tendría este boletín y cómo afectará a la ficción pero lo que es obvio es que el episodio de 'Una nueva vida' se verá alterado.

Avance del capítulo de 'Una nueva vida' de este domingo:

En el próximo capítulo de 'Una nueva vida', Seyran se siente presionada porque su marido quiere tener algo de intimidad con ella. Por su parte, Sinan lleva esperándola dos años y cree que ya se han casado y es el momento de dar un paso más en su relación.

Ayla reserva una habitación de hotel para Seyran y Sinan, lo que ellos no saben es que se trata de un plan para que aparezca Ferit y les arruine la noche.

Ferit va a pedir matrimonio a Diyar en el hotel y se encuentra a Seyran. Finalmente, todo se arregla y Ferit se compromete con su novia. Y Abidin descubre que es un Korhan.