Aplauso atronador a 'La Revuelta' por lo que hizo en su cierre con Rodrigo Cuevas junto a Ana Belén y Mala Rodríguez

Este jueves, 26 de marzo, Rodrigo Cuevas ha visitado por primera vez 'La Revuelta'. El artista asturiano, que vive en una aldea de apenas 20 habitantes, ha conseguido renovar la canción española mezclándola con música electrónica o "perreo medieval", como en su último proyecto, 'Manual de belleza', que presentó en el programa de TVE.

En este proyecto, colabora con grandes artistas de nuestro país, como Ana Belén, Massiel o la Mala Rodríguez. Durante su charla con David Broncano, Rodrigo Cuevas se mostró muy crítico con el patriotismo "de pulserita". "Tengo más de lo que necesito, no me falta de nada", confesó el artista, recordando que "hay quien tiene mucho más de lo que necesita y, encima, no quiere pagar impuestos".

Aunque también ha dado algún que otro 'palo' al Gobierno de Pedro Sánchez. En su opinión, la izquierda "hace las cosas muy lentas. Seis años en el Gobierno y la Ley Mordaza ahí sigue". Además, ha defendido los servicios públicos y el pago de impuestos: "Más impuestos a los ricos, y más aún a los súper ricos, que si no, la sanidad y la educación pública ¿a dónde va?". Por tal motivo, ha pedido a la gente que más dinero tiene que sean "generosos y no haya que estar detrás de ellos".

"Hay gente a la que le gusta ser patriota, pero no trabajar. Solo les gusta el cascarón, la pulserita", así como defender "lo que nos diferencia, que no sirve para nada". Lo que sirve, según él, "es conocer el folclore de tu pueblo, hablar la lengua de tu territorio. Eso sí que es patriotismo, conocimiento, respetar a tus ancestros", ha sentenciado Rodrigo Cuevas.

La histórica actuación de Rodrigo Cuevas en 'La Revuelta'

Aunque fue hacia el final del programa, cuando el artista asturiano nos regaló una verdadera joya para los oídos. En especial a Sergio Bezos, a quien quiso introducir en su "mundo feliz", una de las tres canciones que interpretó en el madrileño Teatro Príncipe Gran Vía donde se graba 'La Revuelta'. Después llegó el turno de 'BLZA', junto a la Mala Rodríguez, y el colofón final, el pasodoble 'Sácame a bailar', junto a Ana Belén, tres temas que forman parte de su nuevo disco, 'Manual de Belleza'.

Para arrancar su espectáculo, Rodrigo Cuevas ha sacado del teatro a Sergio Bezos, al que ha ofrecido un regalo muy especial que se ha convertido en una icónica actuación en el bar contiguo. En primer lugar, interpretó 'Un mundo feliz', que en su disco canta junto a Massiel. En ese mundo feliz, seguro se encuentra Rozalén, quien saludó desde el palco durante la entrevista con Broncano. Mientras que Samantha Hudson aparece jugando al parchís junto a unas señoras, bajo la atenta mirada de Paco Clavel, y en el que la Mala Rodríguez baja por las escaleras como una auténtica estrella cantando 'BLZA'.

Al terminar su tema, la rapera abre las cortinas y, detrás, se encuentra la banda de música de Getafe, con instrumentos de viento metal, percusión y castañuelas, al ritmo de pasodoble. Tras ellos reaparece Rodrigo Cuevas compartiendo mesa ni más ni menos que con Ana Belén, con la que interpreta 'Sácame a bailar', el brindis final de un show histórico en 'La Revuelta'.

Esta joya de Rodrigo Cuevas 💎



🎤 "MUNDO FELIZ"

🎤 "LA BLZA”, con la Mala Rodríguez

🎤“SACAME A BAILAR", con Ana Belén.



Gracias a Banda de música de Getafe 🎺

Gracias a Samantha y a Paco por venir a bailar

Y, por supuesto, gracias a nuestros amigos del BRINDIS karaoke 👏… pic.twitter.com/xw3iXesctA — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) March 26, 2026

Ovación unánime a Rodrigo Cuevas por su joya de espectáculo

Como era de esperar, esta joya visual y auditiva que nos regaló el artista asturiano fue muy aplaudida por los usuarios de las redes sociales. Algunos elogiaron a la televisión pública por apoyar la música, mientras que otros recordaron la actuación de Amaia en el programa.

"No me cansaré nunca de decirlo: solo por la apuesta decidida por la música, 'La Revuelta' ya merece la pena. Y mira que se han instalado en la comodidad de su zona de confort y han perdido la chispa, pero estos momentos lo compensan todo", opinaba un usuario de X. Mientras que otro añadía: "Mira que lo de Amaia fue fuerte,pero es que esto..."; "Espectacular", "Sublime", "Qué maravilla", fueron algunos de los muchos comentarios que se pudieron leer en la red social.

La fantasía de programa que ha sido 😍

Viva Rodrigo Cuevas ✨ https://t.co/BfD7eQWYvp — Live Forever (@soyLiveForever) March 26, 2026

E S P E C T A C U L A R 💜 https://t.co/BbFXfI118U — Silvia (@silfg92) March 26, 2026

Mira que lo de Amaia fue fuerte,pero es que esto...#LaRevuelta https://t.co/LUgCveXITg — laura (@laulm80) March 26, 2026

No me cansaré nunca de decirlo: solo por la apuesta decidida por la música, #LaRevuelta ya merece la pena. Y mira que se han instalado en la comodidad de su zona de confort y han perdido la chispa, pero estos momentos lo compensan todo 🤩 https://t.co/L6WezbjY0H — Nayin Costas (@NayinCostas) March 26, 2026

Lo volvieron a hacer.

Magnífico y emocionante.

Extraordinario Rodrigo Cuevas en #LaRevueta 👇 https://t.co/Zp6gcxOzi5 — paco Martín del Molino (@pmdelmolino) March 26, 2026

Rodrigo Cuevas y sus invitados son un regalo perfecto. #LaRevuelta https://t.co/FGQ9qpxnOS — Luis Cabrerizo 🇵🇸🇪🇸🇪🇺 (@LuisCabrer93604) March 26, 2026

Qué jodida maravilla, PUXA ASTURIES 💙💛 https://t.co/u4znbcAbxW — Jᴏɴʏ ᴘᴇᴏɴ 🍉 (@JonyPeon17) March 26, 2026

Gran programa hoy con un valiente discurso de Rodrigo Cuevas y magnífico final https://t.co/RhBIEpMECV — RockPerdidoEduard (@oramalaC) March 26, 2026

Qué orgullo de pública. https://t.co/bVblGO6EBb — Claudia Fernández (@claauufer) March 27, 2026

Qué suerte tener un programa que trata tan bien a la música. https://t.co/53zh6GQAyb — David Cano (@Dcano) March 27, 2026