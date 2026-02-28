'Supervivientes 2026': Así es la lista completa con todos los concursantes confirmados por Telecinco

'Supervivientes 2026' ha arrancado el goteo de confirmaciones de concursantes oficiales a través de los distintos espacios de la programación de Telecinco. El desembarco del reality por excelencia de Mediaset está muy cerca de producirse, el próximo 5 de marzo, y, por ello, la cadena ya calienta motores desvelando los nombres del casting ya cerrados como parte de una estrategia de promoción.

Entretanto, en El Televisero avanzamos en exclusiva uno de los participantes: Alvar Segui de la Quadra-Salcedo, nieto del histórico periodista y aventurero Miguel de la Quadra-Salcedo, que ficha por la nueva edición de 'Supervivientes' y será uno de los perfiles más singulares y sorprendentes.

A continuación, para que no pierdas detalle, te ofrecemos las identidades de todos los concursantes de 'Supervivientes 2026' que ha oficializado Telecinco:

Gabriela Guillén, primera concursante confirmada de 'Supervivientes 2026'

Para empezar, Telecinco anunció en 'De Viernes' a Gabriela Guillén como primera concursante oficial de la nueva temporada de 'Supervivientes'. "No le tengo miedo al hambre, a la convivencia, a las pruebas, soy una persona super competitiva y estoy preparada para este desafío. Nos vemos en Honduras", destacaba la ex de Bertín Osborne.

'Supervivientes' hará historia con el 2º concursante oficial: Alberto Ávila, un fichaje sin precedentes

'Fiesta' confirmó a Alberto Ávila, atleta paralímpico, como segundo concursante oficial de 'Supervivientes 2026'; siendo el primer participante con discapacidad física en la historia del reality de Telecinco.

"Tengo 29 años, soy atleta paralímpico y creador de contenido", afirmó en el vídeo de su confirmación. "Voy a reventar todos los estereotipos, las personas con discapacidad también podemos. Y voy a hacer historia al ser el primer concursante sin pierna en toda la historia de 'Supervivientes'", prometió el joven frente al mayor reto de su vida.

Claudia Chacón, de 'La Isla de las Tentaciones' a la de Honduras

Claudia Chacón, participante de la novena edición de 'La isla de las tentaciones', también se suma a la aventura de 'Supervivientes 2026'. El torbellino que demostró ser en República Dominicana se mudará ahora a las playas de los Cayos Cochinos de Honduras.

"He superado muchos retos en mi vida fuera de cámaras, pero ahora me enfrento al mayor desafío. Y es que tengo mucho miedo porque el hambre, las pruebas y, sobre todo, la convivencia, sabiendo como soy, van a ser muy complicadas", asegura de entrada, admitiendo que tiene un carácter "peculiar". Y advierte: si alguien intenta romperla, se levantará más fuerte.

Alex de la Croix ('La que se avecina'), cuarta concursante oficial de 'Supervivientes 2026'

La cadena ha anunciado el fichaje de la cineasta y actriz Alex de la Croix a través del programa 'Vamos a ver'. Modelo, gestora cultural y activista LGBT, entre otras muchas cosas, se suma a la lista de robinsones que han dicho 'sí' a vivir el desafío más grande de sus vidas.

La gaditana, de 32 años de edad, se catapultó a la fama definitivamente tras formar parte del reparto principal de 'La que se avecina'. Se incorporó a la popular comedia de los hermanos Caballero a partir de la decimotercera temporada, interpretando el personaje de Karma.

"Yo soy una persona que no tiene muchos miedos aparentemente, pero me quiero poner a prueba al máximo. Así que nos vemos en Honduras'', ha declarado en su vídeo de confirmación. Lo cierto es que Alex de la Croix tiene cierta experiencia en esto de la supervivencia y los retos extremos. Hay que recordar que en el 2024 participó en 'Pekín Express', en su edición para HBO Max.

Paola Olmedo, exnuera de Carmen Borrego, quinta concursante oficial

Tras la corta participación de Carmen Borrego en 2024 y el breve paso de Terelu Campos por la isla en 2025, la 'cuota Campos' seguirá presente en el reality de la mano de Paola Olmedo, que se embarcará en su primera aventura televisiva con 'Supervivientes 2026' después de unos años marcados por su mediática separación de José María Almoguera y su conflicto con la que fue su suegra.

Su confirmación se ha producido en 'El Tiempo Justo' de Joaquín Prat, en el que se ha emitido su vídeo de presentación: "Voy a superarme y a darlo todo hasta el final. Estoy deseando de que empiece esta aventura". Además, ha dejado toda una declaración de intenciones a sus rivales: "Aviso de que soy muy fuerte y no me rindo tan fácilmente".

Alba Paul, sexta concursante confirmada de 'Supervivientes 2026'

Alba Paul, influencer y pareja de Dulceida, es concursante oficial de 'Supervivientes 2026'. Se trata de un fichaje inesperado teniendo en cuenta que, a lo largo de toda su carrera en redes, el dúo de influencers se ha mostrado alejado y ajeno al mundo de la telerrealidad en televisión.

Sin embargo, siguiendo los pasos de Jonan Wiergo y otros creadores de contenido que han pasado por el concurso más extremo de la televisión, la catalana probará suerte en 'Supervivientes 2026'.

Se define como una persona "muy competitiva" y "mujer de carácter", y su objetivo es ganar. Esta mentalidad ya la demostró en 2024, cuando participó en 'Pekín Express' en HBO Max junto a su cuñado Álex Domènech. De modo que tiene experiencia en formatos de aventura.

"Esto es la locura más grande que voy a vivir, pero necesito hacerlo. Quiero ponerme a prueba", ha declarado la también empresaria en su vídeo de confirmación.

Maica Benedicto ('GH 19') es la séptima concursante confirmada

Maica Benedicto se ha convertido en la séptima concursante confirmada de 'Supervivientes 2026'. La murciana se dio a conocer por su participación en 'Gran Hermano 19' y ahora quiere vivir esta aventura extrema y ponerse a prueba a pesar de su obsesión por la limpieza.

Después de salir de la casa, la también modelo ha trabajado como colaboradora en diferentes programas de televisión y como influencer para los miles de seguidores que acumula en sus redes.

"Esto es toda una aventura para mí y la quiero aprovechar al máximo porque me quiero demostrar a mí misma y a todo el mundo que me subestima que se puede ser dulce y sacar su lado más duro para llegar a tu mejor versión", ha declarado en su vídeo de presentación.

Y pese a que sabe que se enfrenta a miedos y a situaciones que no le gustarán nada, tiene muchas ganas de este reto: "Aunque no soporte los bichos ni las bacterias, sé que esto va a ser un crecimiento personal enorme para mí". Veremos lo que dura.

Ivonne Reyes, octava concursante oficial de 'Supervivientes 2026'

La actriz, modelo y expresentadora Ivonne Reyes pondrá rumbo a Honduras muy pronto para participar en 'Supervivientes 2026'. Su nombre ha sido oficializado en el programa 'De Viernes'.

Ivonne asegura tener muchas ganas de participar en esta nueva edición de 'Supervivientes': "Espero que podamos disfrutar en conjunto, tengo muchísimas ganas de ir. Tengo mucho vértigo pero estoy dispuesta a darlo todo y aprender muchísimo", afirma en su vídeo de presentación.

Ivonne Reyes es venezolana y consolidó su carrera en la televisión española a principios de los años 90. Entre su amplio currículum destacan la telenovela ‘La verdad de Laura’, sus inicios como azafata en ‘El precio justo’, su rol como presentadora en ‘El gran juego de la oca’ o su perfil como colaboradora en ‘Esta noche cruzamos el Mississippi’. Además, ya probó suerte en el universo de los realities en el año 2017 participando en la quinta edición de ‘GH VIP’.

La novena concursante es la modelo internacional Marisa Jara

La modelo internacional Marisa Jara se ha convertido en concursante confirmada de la próxima edición de 'Supervivientes'. Marisa, que ha pasado un tiempo alejada del foco mediático, vuelve a las pantallas de la mano de esta extrema aventura.

"Necesito demostrarme a mí misma que puedo enfrentarme a algunos miedos como el vértigo, que es de las cosas que más me preocupan. 'Supervivientes' es un reality duro que me obligará a salir de mi zona de confort y que me ayudará mucho con mi crecimiento personal", dice en su vídeo de presentación.

La también actriz empezó a trabajar sobre las pasarelas siendo solo una adolescente, viviendo durante largas temporadas en Estados Unidos o Japón. Marisa se hizo muy famosa no solo por alzarse como una de las modelos internacionales más exitosas de los años 90, sino también por crear conciencia sobre el positivismo corporal entre las mujeres.

Marisa Jara también saltó al papel couché en 2006 cuando ella y Joaquín Cortés mantuvieron una relación sentimental muy mediática. Su noviazgo se consolidó poco después de que la modelo finalizara una relación de tres años con el cantante Manu Tenorio.

Gerard Arias, décimo concursante oficial de 'Supervivientes 2026'

Gerard Arias, bombero y empresario de Ciudad Real, cambia ‘La isla de las tentaciones’ por la de ‘Supervivientes 2026’ y suma así una nueva aventura a su carrera televisiva. Allí, el joven tentador no solo se reencontrará con Claudia Chacón, con quien protagonizó un romance lleno de altibajos en el reality de parejas, sino también con Maica Benedicto, con quien, al parecer, tiene algunas cuentas pendientes.

"Tengo muchas ganas de ir. Desde que empecé en la tele, y antes, siempre ha sido mi objetivo y mi sueño llegar a este programa que creo que es un programa que te lleva a límites que no te llevarías en la calle y que te hace ver hasta dónde puedes llegar", son parte de las palabras del manchego.

Además, confiesa una fobia: las arañas. Gerard tendrá que enfrentarse a este miedo si quiere permanecer el máximo tiempo posible en los Cayos Cochinos.

La periodista Ingrid Betancor, undécima concursante oficial de la nueva edición de 'Supervivientes'

Ingrid Betancor, que es periodista y creadora de contenido, se convierte en la undécima concursante confirmada de 'Supervivientes 2026'. Se adentra de lleno en esta aventura, que supondrá un gran cambio en su vida, con mucha energía.

"Creo que es un momento en el que asumir un reto personal es necesario, así que afronto esta nueva aventura y experiencia con muchísimas ganas e ilusión. Soy una persona muy competitiva a la que le encanta sacar el máximo de cada experiencia y a la que le encanta también ponerse a prueba", adelanta.

Ingrid desvela cuál va a ser su mayor desafío y/o hándicap en la isla: "Mi mayor reto va a ser conmigo misma porque soy una persona a la que le gusta tener todo controlado y, si hay algo claro en 'Supervivientes', es que no puedes controlar absolutamente nada. Así que espero que me acompañéis a vivir esta impresionante aventura".

Aratz Lakuntza, atleta de élite, es el duodécimo concursante de 'Supervivientes 2026'

Aratz Lakuntza (Donostia), deportista de élite, Bicampeón del Mundo en Carreras de Obstáculos (OCR) a sus 26 años y exparticipante de 'El Conquistador' en la ETB, es concursante oficial de 'Supervivientes 2026'.

El joven vasco, que también es entrenador personal, se define como una persona muy exigente y con carácter cuando compite, y no se anda con reparos ante las cámaras ni frente a la convivencia.

'SV 2026' no será su primera incursión en un concurso. Aratz Lakuntza fue la estrella de la anterior edición de 'El Conquistador del Caribe' en la ETB, la cadena autonómica vasca. Durante su trayectoria en este formato de supervivencia demostró ser todo un portento.

De hecho, Aratz se convirtió en uno de los claros favoritos para ganar la edición 2025 del reality vasco, pues conquistó al público con sus impresionantes exhibiciones en las pruebas, con su descomunal destreza física y su incuestionable alma de líder. Recuerda así al perfil de Gorka Ibarguren, exconcursante de 'SV' en 2024.

Toni Elías, expiloto de MotoGP, nuevo concursante de 'Supervivientes'

Toni Elías (42 años) es uno de los concursantes confirmados de 'Supervivientes 2026'. El expiloto de MotoGP no lo ha dudado a la hora de lanzarse a esta gran aventura, y es uno de los nombres más sorprendentes del casting.

Así ha confirmado el campeón del mundo su participación: "Soy Tony Elías, expiloto de MotoGP, campeón del mundo de Moto 2 y nuevo concursante de 'Supervivientes 2026'". "Mi vida está llena siempre de retos y este es un nuevo reto, algo importante para mí y me gustaría conseguirlo. Y bueno, pues a partir de aquí a lucharlo, a darlo todo y nos vemos en Honduras", ha expresado.

Toni Elías tiene una gran carrera internacional de motociclismo. Fue el primer campeón mundial de la categoría Moto2 en 2010, además de ser muy recordado por su histórica victoria en MotoGP en el GP de Portugal 2006.

En el año 2022, y tras casi 23 años dedicados al motociclismo, decidió ponerle fin a su carrera como piloto profesional después de haber sido uno de los grandes protagonistas del mundillo.

Jaime Astrain, decimocuarto concursante de 'Supervivientes 2026'

El ex futbolista Jaime Astrain ha confirmado su participación en 'El tiempo justo' de Joaquín Prat. "No tengo ningún miedo, pero lo que sí que tengo son muchísimas ganas de ponerme a prueba, superarme a mí mismo, competir en cada prueba y vivir una experiencia única. Nos vemos en Honduras", asegura en su vídeo de presentación.

Tras formarse en la cantera del Atlético de Madrid y jugar en equipos como el Pontevedra B. Córdoba CF, Real Jaén CF, Astrain se retiró del fútbol a los 27 años y comenzó su carrera como modelo y tertuliano de televisión. Y es que tras apartarse de los campos de fútbol, encontró un hueco en la tertulia de Josep Pedrerol siendo uno de los colaboradores de 'El chiringuito de Jugones'.

En 2023, Jaime Astrain participó en el reality 'Traitors España' en HBO Max llegando incluso a la final y quedándose en quinta posición. Un año después participó en 'Baila como puedas', el talent de baile que presentó Anne Igartiburu en TVE siendo el ganador junto a su pareja, Santiago Granizal.

Además, el nuevo concursante es pareja de Lidia Torrent, excamarera de ‘First Dates’, y ambos tienen una hija que nació en el año 2022.

Álex Ghita, decimoquinto concursante de 'Supervivientes 2026'

Álex Ghita se convierte en uno de los concursantes de 'Supervivientes 2026'. El entrenador personal asume el gran reto con muchísimas ganas y está preparado para darlo todo en Honduras.

"Muchos vienen por distintos motivos, pero yo lo tengo claro: vengo a competir y a ganar. Mi único miedo, la falta de comida, quiero superar esa barrera. ¡Nos vemos en Honduras!", cuenta en su vídeo de confirmación. "Vengo porque me encantan los retos y llevarme al límite, porque es ahí donde saco mi mejor versión", añade el preparador físico.

Álex Ghita es un amante del deporte y por eso se dedica a ello profesionalmente. Recordemos que se hizo más conocido en la prensa tras salir a la luz su relación con Adara Molinero, pero sus caminos se separaron en 2024 de una forma tormentosa.

El nuevo concursante de 'SV' ha ido ganando fama tras participar en varios realities y programas de televisión como 'Mujeres y hombres y viceversa', 'GH DÚO 3' o 'Warrior Games', reality de Mediaset Infinity.

El cantante José Manuel Soto, concursante estelar de 'Supervivientes 2026'

José Manuel Soto se ha convertido en el decimosexto concursante confirmado de esta nueva edición de 'Supervivientes'. El artista, que está a punto de cumplir los 65 años, se enfrenta a la aventura por excelencia dispuesto a demostrarse a sí mismo que puede superar grandes retos.

"Algunos me conoceréis, soy José Manuel Soto y llevo 40 años dedicado a la música. Me embarco en esta aventura porque quiero saber si soy capaz de superar este gran reto a mi edad. Voy a cumplir pronto 65 años. Nos vemos en Honduras", ha declarado en su vídeo de presentación.

Soto, muy conocido por el público andaluz, no tardó en saltar a la fama por éxitos como ‘Por ella’ o ‘Déjate querer’, una fusión rompedora en aquel momento de pop y flamenco. En la actualidad, se ha convertido en una de las voces más controvertidas por su posicionamiento político cercano a la extrema derecha.

Por otro lado, el sevillano también es un jinete por vocación y, aunque muchos lo desconozcan, no es nuevo en esto de los realities. Recordemos que ya participó en 'La Isla de los Famosos' en Antena 3 hace más de dos décadas.

José Manuel Soto tiene tres hijos con su esposa, Pilar Pareho: Marcos, Rocío y Jaime. Todos ellos han heredado de su padre el gusto por la música, tanto es así que sus dos hijos mayores han formado el grupo musical 'Mi hermano y yo'.

